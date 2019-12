EN DIRECT - Grève du 18 décembre : au lendemain de la manifestation la grève se poursuit

Ce mercredi 18 décembre, au lendemain de la manifestation qui a rassemblé 72.500 personnes à Paris (cabinet Occurrence), la grève pour protester contre la réforme des retraites se poursuit. Il y a peu de transports en commun à Paris et en Ile-de-France ce mercredi et beaucoup de monde sur la route.

Une manifestation pour protester contre la réforme des retraites a rassemblé 72.500 personnes à Paris (cabinet Occurrence, mandaté par un collectif de médias dont Radio France), 76.000 personnes (préfecture de police), 350.000. personnes (CGT) mardi à Paris. Les syndicats espèrent que cette forte mobilisation va faire plier le Gouvernement. Le Premier ministre reçoit les syndicats aujourd'hui.

D'ici là, la grève dans les transports en commun se poursuit. Les prévisions sont pratiquement les mêmes ce mercredi que celles de mardi : un Transilien sur quatre et huit lignes de métro fermées.

Pour vous déplacer vous êtes toujours nombreux à prendre votre voiture.

A retenir pour ce mercredi

Trains garantis pour ceux qui ont un billet pour ce week-end du 21 et 22 décembre.

La manifestation de ce mercredi a rassemblé 72.000 personnes à Paris (Occurrence). En France 615.000 personnes (ministère de l'Intérieur) sont descendues dans la rue mardi (1,8 million en France selon la CGT).

Le Premier ministre reçoit les syndicats ce mercredi et jeudi.

La CGT va continuer la grève dans les transports durant la période de Noël.

La SNCF prévoit un train sur quatre

La RATP annonce la fermeture totale des lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13. Les lignes 1 et 14 fonctionnent normalement, les autres uniquement aux heures de pointe.

La Région a affrété 220 bus et cars privés pour transporter les Franciliens et assurer une sorte de service minimum sur certains trajets très empruntés.

pour transporter les Franciliens et assurer une sorte de service minimum sur certains trajets très empruntés. Des trains normands de l'axe Paris-Rouen-Le Havre marqueront exceptionnellement l'arrêt dans les gares de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et Bonnières (78) durant la grève, ont indiqué les Régions Ile-de-France et Normandie.

5h20 : Si vous faites du covoiturage (au moins trois dans la voiture), vous pouvez rouler sur les voies réservées aux bus et aux taxis sur l'A1, l'A6a, l'A10 et l'A12, autour de Paris. Attention, ce n'est pas autorisé dans Paris intra muros.

5h10 : pour l'instant tous les voyants sont au vert, c'est fluide sur les routes d'Ile-de-France.

