Grève du 18 décembre : les prévisions de trafic de la SNCF en Champagne-Ardenne

La grève contre la réforme des retraites se poursuit ce mercredi 18 décembre à la SNCF en Champagne-Ardenne comme dans toute la France. Le trafic reste perturbé mais quelques trains circuleront en plus.

Champagne-Ardenne, France

La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas à la SNCF. Elle est même en forte hausse ce mardi avec un tiers des cheminots en grève. Le mouvement est suivi part trois conducteurs de train sur quatre et 59% des contrôleurs.

Malgré cela, la SNCF assure qu'elle pourra transporter ce week-end tous les passagers qui ont déjà réservé un billet dans les TGV pour les vacances de Noël mais avec des changements d'horaires, voire d'itinéraire dans la moitié des cas.

Pour ceux qui prennent le train tous les jours pour se rendre à leur travail, il n'y a pas d'amélioration en vue. Le trafic sera encore perturbé ce ce mercredi 18 décembre 2019 en Champagne-Ardenne.

Un peu plus de TER

En Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit quelques TER en plus ce mercredi. Il y a par exemple trois allers-retours sur la ligne Reims-Fismes, trois allers retours aussi sur la ligne Reims-Laon. Aucun train ne circulait la veille sur ces deux lignes. Voici les prévisions dans le détail :

Paris - Châlons-en-Champagne : 4 allers-retours (ligne Vallée de la Marne)

(ligne Vallée de la Marne) Epernay - Reims : 5 allers-retours

Charleville-Mézières - Reims : 3 allers-retours

Epernay - Reims : 4 allers-retours

Paris - Troyes : 3 allers-retours

Charleville - Givet : 3 allers-retours

Reims - Fismes : 3 allers-retours

Reims - Laon : 3 allers-retours

Aucun autre TER ne circulera sur le reste du territoire en Champagne-Ardenne

Quelques TGV

Quelques TGV circulent ce mercredi en Champagne-Ardenne.

Reims - Paris : 3 allers-retours

Paris - Champagne-Ardenne TGV : 2 allers

Champagne-Ardenne TGV - Nancy : 1 aller

Champagne-Ardenne TGV - Strasbourg : 1 aller

Champagne-Ardenne TGV - Meuse TGV : 1 aller

Champagne-Ardenne TGV - Bordeaux TGV : 1 aller

Ouigo : aucune circulation

A partir du jeudi 19 décembre et jusqu'au dimanche 22 décembre inclus, la SNCF utilisera en priorité ses trains à deux niveaux et en particulier les TGV Ouigo pour permettre à un maximum de voyageurs déjà détenteurs de billets de voyager.

La SNCF met en place un service de desserte par la route. Elle prévoit 51 cars de substitution, essentiellement le matin et le soir, pour assurer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limitées.

Annuler ou reporter son voyage

Mieux vaut annuler ou reporter son voyage si c'est possible. La SNCF rappelle que vous pouvez échanger votre billet TGV, Ouigo, Intercités avant le départ, ou vous faire rembourser sans frais ni surcoût. C'est valable aussi pour un billet non échangeable ou non remboursable.

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Champagne-Ardenne et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).