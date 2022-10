Grève du 18 octobre : des perturbations à prévoir dans les transports en commun à Nantes

En raison d'un mouvement de grève national mardi 18 octobre, des perturbations sont à prévoir dans les transports en commun de l'agglomération nantaise. Trois syndicats du réseau de bus et de tramways ont appelé à suivre cette grève, annonce la Semitan, qui prévoit un taux de participation de 24%. Le réseau de transports sera adapté en conséquence et la Semitan donnera les informations liées au trafic en temps réel sur son site Internet et ses réseaux sociaux.

Tramways, Busways et Chronobus

Fréquences tramways : ligne 1 (de 5 à 6 mn), ligne 2 (6 à 8 mn), ligne 3 (7 à 8 mn).

Fréquences Busways : ligne 4 (de 5 à 8 mn) et ligne 5 (de 7 à 11 mn).

Fréquences Chronobus : C1 (de 10 à 12 mn), C2 (de 9 à 13 mn), C3 (10 à 13 mn), C4 (10 à 16 mn), C6 (12 à 14 mn), C7 (12 à 15 mn), C9 (14 à 16 mn), C20 (13 à 16 mn).

Les lignes de bus

En horaires jour bleu (service normal) : 27, 28, 33, 40, 42, 47, 60, 66, 67, 77, 79, 89, 93, 95, 96, la ligne express E4, et les circuits de la Chapelle.

En horaires jour vert : 10, 11, 12, 23, 26, 30, 36, 38, 50, 54, 59, 69, 71, 75, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 91, 97, 98, et les lignes express E1, E5, E8.

Les autres services

Les services Navibus, la navette aéroport, le service Proxitan et toutes les lignes, les renforts et les circuits scolaires seront assurés normalement.