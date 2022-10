Grève du 18 octobre : quel trafic à la SNCF en Centre-Val de Loire ?

Six trains sur dix circulent ce mardi 18 octobre en Centre-Val de Loire dans le cadre de la journée de grève interprofessionnelle, mais un sur deux seulement sur la ligne Orléans - Paris. Le mouvement est à l'appel de deux syndicats, la CGT et Sud-Rail. Les TGV sur la ligne Tours-Saint-Pierre-des-Corps-Paris vont globalement circuler normalement précise la SNCF .

Comme souvent, les moyens ont été mis sur les trajets du matin et du soir. Par exemple, sur le Orléans-Paris, six trains partent d'Orléans ou des Aubrais, au lieu de neuf habituellement. Pour le retour depuis Austerlitz, un seul train est supprimé, celui de 17h25. Autre exemple, sur le Orléans-Tours, on compte deux trains en moins sur six habituellement le matin, six vont circuler au lieu de neuf le soir.

Les lignes impactées

Orléans-Tours

Tours-Vierzon-Bourges-Nevers

Orléans-Vierzon-Bourges-Nevers

Orléans-Vierzon-Limoges

Paris Austerlitz-Tours

Tours-Paris Austerlitz

Tours-Château du Loir-Le Mans

Tours-Vendôme-Châteaudun-Paris Austerlitz

Tours-Saumur-Nantes

Tours-Poitiers

Bourges-Montluçon-Vierzon

Les lignes non impactées

Tours-Chinon

Tours-Loches

Paris Bercy-Nevers

Les cars de transport Rémi peu impactés

20% du trafic de car Rémi est perturbé ce mardi 18 octobre. Rémi qui se veut rassurant pour les parents d'élèves, puisqu'il annonce que les lignes dédiées aux ramassages scolaires fonctionneront quasi-normalement. A noter toutefois que le service d'accompagnement des enfants dans les cars peut ne pas être assuré, comme par exemple dans le secteur de Pithiviers.