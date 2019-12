Grève du jeudi 19 décembre : légère amélioration du côté des métros, toujours 1 transilien sur 4

Île-de-France, France

15e jour de grève dans les transports. Les trajets du quotidien en Ile-de-France restent compliqués même si on peut noter une amélioration du côté du métro. Voici les prévisions pour le jeudi 19 décembre.

Pour la RATP

Ca va un peu mieux. Avec 8 lignes partiellement en service plus les deux lignes automatisées 1 et 14 qui fonctionnement normalement.

Trafic toujours très perturbé avec circulation aux heures de pointes de 6h à 9h et de 16 h 30 et 19h30 sur les lignes 4, 7, 8, 9, 10, 11, 3 et 2.

Trafic totalement interrompu sur les lignes 3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13.

Pas de changement pour le RER A avec 1 train sur 2; le RER B avec 1 train sur 3.

60 % du trafic des bus sera assuré.

3 bus sur 4 pour le Roissybus. C'est normal pour l'orlyval et l'Orlybus.

Pour les tramways :

Trafic normal pour les lignes 2, 5, 6 et 8.

T7 : : trafic quasi normal

T 3 bis : 4 tramways sur 5 Circulation de 6h30 à 11h00 et de 14h à 23h00

T 1 : 2 tramways sur 3 avec une fréquence de 10 mn

Du côté de la SNCF :

RER A 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. RER B 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

RER C 1 train sur 3 sur l’ensemble des axes.

RER D Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry La Ville uniquement en pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Creil et Chantilly-Gouvieux.

Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris Gare de Lyon – Corbeil et Paris Gare de Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

RER E 1 train sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann – Chelles et Haussmann – Villiers Tournan.

Ligne H 1 train sur 3 en moyenne et 4 allers retours sur Montsoult Luzarches. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée en bus.

Ligne J 1 train sur 2 en moyenne sur l’ensemble des branches ; desserte complétée par des arrêts TER en gare de Mantes La Jolie.

Ligne K 3 allers retours Paris Crépy, complétés avec des relations en bus entre Crépy et Mitry. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Crépy et Dammartin.

Ligne L 1 train sur 2 sur les branches Paris Saint-Lazare - Versailles et Paris Saint-Lazare - Saint- Nom-La-Bretèche et 1 train sur 3 sur la branche Paris Saint-Lazare – Cergy.

Ligne N 2 trains sur 5 sur l’ensemble des axes. Desserte complétée par des arrêts TER sur les gares de Rambouillet, Versailles-Chantiers et Dreux.

Ligne P 1 train sur 3 en moyenne sur l’axe Paris-Est – Meaux. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté Milon et Esbly ne sont pas desservies. La gare de Château-Thierry est desservie par des arrêts TER.

Ligne R 4 allers retours Paris – Montargis. Quelques dessertes des gares de Bois-Le-Roi à Montereau et à Montargis et Nemours sont assurées par TER.

Ligne U 1 train sur 3

Tramway 4 Fréquence de 15 min sur toutes les branches de 6h30 à 20h.

Tramway 11 Service normal