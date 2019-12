Grève du 19 décembre : découvrez les prévisions de trafic pour ce jeudi

Le trafic sera encore perturbé dans les transports ce jeudi 19 décembre. Les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. France Bleu fait le point.

Trafic SNCF toujours "très perturbé"

Le trafic SNCF sera toujours "très perturbé" sur les rails jeudi avec 2 TGV sur 5 en moyenne a annoncé la direction de la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

1 Transilien sur 4 en moyenne

1 Transilien sur 4 en moyenne (RER, trains de banlieue) circulera.

4 TER sur 10 et 1 Intercités sur 6 en moyenne

Du côté des TER, il y aura 4 liaisons sur 10 en moyenne, en partie assurées par des bus.

SNCF

Pour les Intercités, 1 train sur 6 en moyenne circulera. Aucun Intercités de nuit ne circulera.

Prévisions détaillées :

Paris – Clermont-Ferrand : 3 allers-retours

Paris – Toulouse : 1 aller-retour

Paris – Brive : 1 aller-retour et un aller Paris-Brive

Bordeaux – Marseille : 1 aller-retour

Nantes – Lyon : aucune circulation

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Clermont-Ferrand – Béziers : aucune circulation

Clermont-Ferrand – Lyon : aucune circulation

Toulouse – Hendaye : aucune circulation

2 TVG sur 5 en circulation

2 TGV sur 5 circuleront sur l'ensemble du territoire.

Axe Est : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 Axe Atlantique : 2 trains sur 5

: 2 trains sur 5 Axe Nord : 2 trains sur 5

: 2 trains sur 5 Axe Sud-Est : 2 trains sur 5

: 2 trains sur 5 Intersecteurs : 1 train sur 6

: 1 train sur 6 Ouigo : 4 trains sur 5

Trafic international "perturbé"

Le trafic international sera également "perturbé".

Eurostar : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 Thalys : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Lyria (Liaison France – Suisse) : 1 train sur 3 (3 Allers-Retours Paris <> Bâle et 3 Allers-Retours Paris <> Genève)

: 1 train sur 3 (3 Allers-Retours Paris <> Bâle et 3 Allers-Retours Paris <> Genève) SVI (Liaison France – Italie) : 1 train sur 2

: 1 train sur 2 ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 2 trains sur 5

: 2 trains sur 5 ELLIPSOS (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 4

Les prévisions SNCF près de chez vous

(Nous publions ces prévisions au rythme où elles nous parviennent.)

La SNCF précise que les voyageurs possédant un billet de TGV INOUI, Ouigo, Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables.

Légère amélioration en Île-de-France

À Paris, le trafic RATP restera "très perturbé" jeudi mais la direction évoque une "légère amélioration".

6 lignes de métro resteront complètement fermées contre huit mercredi. Il s'agit des lignes 3bis, 5, 6, 7 bis, 12 et 13.

Les lignes de métro automatisées 1 et 14 fonctionneront normalement.

Les lignes 4 et 7 fonctionneront aux heures de pointe de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h30, tout comme les lignes 2, 8 et 9 qui fonctionneront partiellement (entre Anvers et Porte Dauphine pour la 2, entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot pour la 8 et entre Nation et Mairie de Montreuil et entre Pont de Sèvres et Franklin D. Roosevelt pour la 9).

Les lignes 10 et 11 circuleront le matin entre 6h30 et à 9h, et la ligne 3 l'après-midi de 16h30 à 16h30 entre Havre Caumartin et Pont de Levallois.

En Île-de-France, les RER A et B circuleront seulement en heure de pointe et le trafic des bus et tramways sera assuré à 60%.