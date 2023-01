Grève du 19 janvier : des perturbations à prévoir dans les transports en commun bordelais

Le trafic sera perturbé ce jeudi 19 janvier sur le réseau TBM, journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats.

Si la circulation des trams n'est pas interrompue, il faudra patienter un peu plus longtemps que d'habitude aux arrêts. TBM prévoit un tram toutes les 7 minutes 30 sur certaines portions des lignes A, B, C et D (précisions ci-dessous).

Le réseau de bus est lui aussi touché. 16 lignes ne circuleront pas, deux voient leurs fréquences modifiées. Pour la cinquantaine d'autres lignes, le trafic sera normal.

TBM précise que des interruptions temporaires de circulation et des déviations sont à prévoir à partir de la fin de matinée jeudi à cause de la manifestation. Un cortège s'élancera à midi de la place de la République pour défiler à travers le centre-ville et sur les quais.

Les précisions détaillées de TBM pour ce jeudi 19 janvier :

TRAM :

Tram A : fréquence 7min30 (15 min sur Dravemont, La Gardette et Haillan Rostand)

Tram B : fréquence 7min30 (15 min France Alouette, Pessac centre et Berges de Garonne)

Tram C : fréquence 7min30 (15 min sur Parc Expos, Gare de Blanquefort, Pyrénées)

Tram D : fréquence 7min30 (15 min sur Cantinolle)

BUS :

- Lignes qui ne circulent pas le 19/01 :

Lianes : 12

Lignes : 20 / 26 /28 / 29/ 64 / 67/ 87

Corols : 31/ 37/ 39

Citéis : 40 /41 /42 / 72

Lignes de nuit : TBNight

- Lignes avec fréquences ajustées :

Ligne 23 : 30 min en heure de pointe

Ligne 24 : 20 min en heure de pointe

- Lignes qui circulent normalement :