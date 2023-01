Grève du 19 janvier : les prévisions détaillées dans les transports en Ile-de-France

La mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier va avoir un très gros impact sur les transports en commun en Ile-de-France. La RATP a confirmé ce mercredi que trois lignes de métro (8,10 et 11) seront totalement fermées. Les prévisions à la SNCF ont peu évolué par rapport à celles de mardi , le trafic sera "très perturbé". La compagnie ferroviaire appelle à ne pas se déplacer.

Métro

Trois lignes de métro sont totalement fermées, deux fonctionneront normalement avec un risque de saturation, toutes les autres sont très perturbées.

Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation. Les stations Reuilly-Diderot, Bastille, Hôtel de Ville et Champs Elysées Clémenceau seront fermées . La station Concorde sera ouverte uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30)

: trafic normal avec risque de saturation. Les stations . La station Concorde sera ouverte uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) Ligne 2 : un train sur cinq aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et uniquement entre Nation et la Chapelle

: aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et Ligne 3 : un train sur deux aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et uniquement entre Pont de Levallois et Pereire.

: aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et uniquement entre Pont de Levallois et Pereire. Ligne 3 bis : un train sur deux aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30)

aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) Ligne 4 : un train sur deux aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et un train sur quatre aux heures creuses. Les stations Simplon, Barbes Rochechouart, Gare de l’Est, Strasbourg St Denis, Réaumur-Sébastopol, Cité, Odéon, Montparnasse Bienvenue, Raspail et Alésia seront fermées . Ligne fermée à 22h15 en raison des travaux de modernisation

: aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et aux heures creuses. Les stations . Ligne fermée à 22h15 en raison des travaux de modernisation Ligne 5 : un train sur deux aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et uniquement entre Bobigny et Gare du Nord

: aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et Ligne 6 : un train sur quatre aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et uniquement entre Nation et Denfert . La station Place d’Italie sera fermée

: aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) et . La station Place d’Italie sera fermée Ligne 7 : un train sur cinq aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30). Les stations Gare de l’Est, Cadet, Opéra, Jussieu et Place d’Italie, Tolbiac seront fermées

: aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30). Les stations Gare de l’Est, Cadet, Opéra, Jussieu et Place d’Italie, Tolbiac seront fermées Ligne 7 bis : un train sur deux aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30). La station Place des Fêtes sera fermée

: un train sur deux aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30). La station Place des Fêtes sera fermée Ligne 8 : trafic interrompu sur l'ensemble de la ligne

: trafic interrompu sur l'ensemble de la ligne Ligne 9 : un train sur deux aux heures de pointe. Les stations Michel-Ange Molitor, Michel Ange Auteuil, Trocadéro, Miromesnil, Richelieu Drouot, Grands Boulevards, Strasbourg St Denis, République et Oberkampf seront fermées

aux heures de pointe. Les stations Ligne 10 : trafic interrompu sur l'ensemble de la ligne

: trafic interrompu sur l'ensemble de la ligne Ligne 11 : trafic interrompu sur l'ensemble de la ligne

: trafic interrompu sur l'ensemble de la ligne Ligne 12 : un train sur trois aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30). Les stations Pigalle, Pasteur, Montparnasse Bienvenue et Sèvres Babylone seront fermées .

: aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30). Les stations . Ligne 13 : un train sur trois aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30). La station Place de Clichy sera fermée.

: aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30). La station sera fermée. Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation. Fermée à partir de 22 heures en raison des travaux de modernisation.

RER

Le trafic est très perturbé en zone RATP.

RER A : un train sur deux en moyenne aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses. Les horaires des premiers départs se situeront vers 5h35 . En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu vers 21h . Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture.

: un train sur deux en moyenne aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses. Les horaires des . En fin de service, le . Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture. RER B : un train sur deux aux heures de pointe et un train sur trois aux heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu vers 21h50. Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Bus

Deux bus sur trois circuleront sur l’ensemble du réseau avec plus d’une centaine de lignes en service normal et une douzaine de ligne fermées sur les 329 lignes du réseau. La liste des lignes fermées est disponible sur le site RATP.fr et l’appli Bonjour RATP. Le service sera normal sur Noctilien.

Tramway

T1 : quatre trains sur cinq en moyenne

: quatre trains sur cinq en moyenne T2 : deux trains sur trois en moyenne

: deux trains sur trois en moyenne T3a : trois trains sur quatre en moyenne

: trois trains sur quatre en moyenne T3b : deux trains sur trois en moyenne

: deux trains sur trois en moyenne T5 : un train sur deux en moyenne

: un train sur deux en moyenne T6 : trafic normal

: trafic normal T7 : deux trains sur trois en moyenne

: deux trains sur trois en moyenne T8 : trafic normal

SNCF : trafic très réduit sur les RER et trains de banlieue

RER C : un train sur 10. Les trains circuleront uniquement sur la branche Sud depuis Paris Austerlitz aux heures de pointes.

: un train sur 10. Les trains circuleront uniquement sur la branche Sud depuis Paris Austerlitz aux heures de pointes. RER D : un train sur 10. Pas de RER entre Châtelet et Gare de Lyon. Les axes Corbeil-Malesherbes et Corbeil-Melun ne sont pas desservis. Les axes Châtelet-Goussainville et Paris-Melun ne sont desservis qu’aux heures de pointes, l’axe Paris–Corbeil n’est desservi qu’aux heures de pointes en soirée.

: un train sur 10. Pas de RER entre Châtelet et Gare de Lyon. Les axes Corbeil-Malesherbes et Corbeil-Melun ne sont pas desservis. Les axes Châtelet-Goussainville et Paris-Melun ne sont desservis qu’aux heures de pointes, l’axe Paris–Corbeil n’est desservi qu’aux heures de pointes en soirée. RER E : un train sur 10

Trains de banlieue :

Ligne H : un train sur trois

: un train sur trois Ligne K : un train sur 10

: un train sur 10 Ligne J : un train sur trois aux heures de pointes. Les trains ne circuleront pas entre Paris et Cergy.

: un train sur trois aux heures de pointes. Les trains ne circuleront pas entre Paris et Cergy. Ligne L : un train sur 10

: un train sur 10 Ligne N : un train sur quatre. Les trains ne circuleront pas entre Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie.

: un train sur quatre. Les trains ne circuleront pas entre Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie. Ligne P : un train sur 10. Les trains circuleront uniquement sur l'axe Paris-Meaux et Paris-Est Tournan. Les gares d’Haussmann, Magenta, Rosa Parks et Pantin ne sont pas desservies. Pas de circulation sur les axes Meaux-La Ferté-Milon, Meaux-Château-Thierry, Tournan-Coulommiers et Gretz-Provins, l’axe Esbly–Crécy est en service normal.

: un train sur 10. Les trains circuleront uniquement sur l'axe Paris-Meaux et Paris-Est Tournan. Les gares d’Haussmann, Magenta, Rosa Parks et Pantin ne sont pas desservies. Pas de circulation sur les axes Meaux-La Ferté-Milon, Meaux-Château-Thierry, Tournan-Coulommiers et Gretz-Provins, Ligne R : pas de trains

: pas de trains Ligne U : un train sur trois

Tramways :

T4 : service normal

T11 : service normal

T13 : service normal

Trains grandes lignes

Le trafic des TER et TGV sera également très perturbé avec seulement un TER sur 10.

Pour les TGV, voici les précisions de trafic :

Axe Nord : un TGV sur trois

Axe Atlantique : un TGV sur quatre

Axe Sud-Est : un TGV sur quatre

Axe Est : un TGV sur quatre

Du côté des Intercités, il n'y aura aucune circulation de jour comme de nuit. Seul un Paris-Clermont circulera.

À l'international, le trafic des Lyria entre la France à la Suisse sera fortement perturbé.