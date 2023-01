Grève du 19 janvier : les prévisions pour la journée de jeudi dans les transports en Ile-de-France

La grève s'annonce très suivie à la RATP et à la SNCF ce jeudi. La mobilisation contre la réforme des retraites va fortement perturber le trafic, indiquent ce mardi les deux entreprises. Plusieurs lignes de métro et de Transilien seront à l'arrêt et les autres très perturbées.

La RATP prévoit un "trafic très perturbé" sur les réseaux RER et Métro, ainsi que sur le réseau de surface et invité les voyageurs à privilégier le télétravail. Même chose à la SNCF où le trafic sera également "très perturbé", la compagnie ferroviaire appelant à ne pas se déplacer.

Voici les prévisions ligne par ligne, sachant que des prévisions plus détaillées seront données mercredi en fin de journée.

RATP : 3 lignes de métro fermées, les autres très perturbées

- Métro :

Ligne 1 : trafic normal mais risque de saturation

: trafic mais risque de saturation Ligne 2 : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 3 : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 3 bis : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 4 : 1 train sur 2 en heures de pointes et 1 train sur 4 en heures creuses

: 1 train sur 2 en heures de pointes et 1 train sur 4 en heures creuses Ligne 5 : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 6 : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 7 : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 7 bis : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 8 : totalement fermée

: totalement Ligne 9 : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 10 : totalement fermée

: totalement Ligne 11 : totalement fermée

: totalement Ligne 12 : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 13 : ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions

: ouverte uniquement aux heures de pointe et sur certaines portions Ligne 14 : trafic normal mais risque de saturation

- RER :

RER A : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Les horaires des premiers départs se situeront vers 5h25 à 5h50 selon les branches. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture.

: 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Les horaires des premiers départs se situeront vers 5h25 à 5h50 selon les branches. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. RER B : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

- Tramway et bus

Le trafic sera perturbé sur l'ensemble des lignes de tramways avec en moyenne 3 tramways sur 4 mais avec des disparités selon les lignes. Des prévisions plus détaillées seront données mercredi. Même chose concernant les bus avec en moyenne 2 bus sur 3. Le trafic sera normal sur le réseau Noctilien.

SNCF : trafic très réduit sur les RER et trains de banlieue

- RER

RER A : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 RER B : 1 train sur 3 sur la partie Nord. Interconnexion suspendue à Gare du Nord

: 1 train sur 3 sur la partie Nord. Interconnexion suspendue à Gare du Nord RER C : 1 train sur 10. Les trains circuleront uniquement sur la branche Sud depuis Paris Austerlitz

: 1 train sur 10. Les trains circuleront uniquement sur la branche Sud depuis Paris Austerlitz RER D : 1 train sur 10. Pas de RER entre Châtelet et Gare de Lyon

: 1 train sur 10. Pas de RER entre Châtelet et Gare de Lyon RER E : 1 train sur 10

- Trains de banlieue :

Ligne H : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 Ligne K : 1 train sur 10

: 1 train sur 10 Ligne J : 1 train sur 10. Les trains ne circuleront pas entre Paris et Ermont

: 1 train sur 10. Les trains ne circuleront pas entre Paris et Ermont Ligne L : 1 train sur 10

: 1 train sur 10 Ligne N : 1 train sur 10

: 1 train sur 10 Ligne P : 1 train sur 10. Les trains circuleront uniquement sur l'axe Paris-Meaux

: 1 train sur 10. Les trains circuleront uniquement sur l'axe Paris-Meaux Ligne R : pas de trains

: pas de trains Ligne U : 1 train sur 3

- Tramways :

Le service sera normal sur les tramways T4, T11 et T13.

Trains grandes lignes

Le trafic des TER et TGV sera également très perturbé avec seulement 1 TER sur 10.

Pour les TGV, voici les précisions de trafic :

Axe Nord : 1 TGV sur 3

Axe Atlantique : 1 TGV sur 4

Axe Sud-Est : 1 TGV sur 3

Axe Est : 1 TGV sur 4

Du côté des Intercités, il n'y aura aucune circulation de jour comme de nuit. Seul un Paris-Clermont circulera.

À l'international, le trafic des Lyria entre la France à la Suisse sera fortement perturbé.