Grève du jeudi 19 janvier : seulement sept trains TER entre Saint-Étienne et Lyon

La SNCF a dévoilé mercredi soir ses prévisions de trafic pour jeudi, premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Le mouvement s'annonçait très suivi dans la Loire, avec 90% de cheminots en grève dans le bassin stéphanois selon la CGT. La conséquence, c'est une circulation des trains très limitée.

Trajets en cars sur les autres lignes qui desservent la Loire

Seuls sept trains TER sont prévus jeudi sur la ligne entre Saint-Étienne et Lyon : quatre le matin, trois l'après-midi. Dans l'autre sens, six trains doivent circuler dans la journée, et le dernier trajet est prévu en car.

Le programme de circulation des trains pour ce jeudi entre Saint-Étienne et Lyon. - TER AURA

Le programme de circulation des trains pour ce jeudi entre Lyon et Saint-Étienne. - TER AURA

Sur les autres lignes TER qui desservent la Loire (Roanne-Saint-Étienne, Montbrison-Saint-Étienne et Le Puy-en-Velay-Saint-Étienne), il n'y aura aucun train en circulation, ils seront remplacés par des cars. Les prévisions de circulation sur ces lignes sont disponibles ici .