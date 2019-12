Grève du 20 décembre : 2 lignes supplémentaires ouvertes

La ligne 6 fonctionne entre les stations Charle de Gaulle-Etoile et La Motte Piquet Grenelle entre 16h30 et 19h30 avec 1 train sur 5 et la ligne 12 fonctionne entre les stations Mairie d’Issy et Falguière entre 16h30 et 19h30 avec 1 train sur 5.

Petite amélioration pour ce vendredi soir, les lignes 6 et 12 fonctionnent de nouveau partiellement.

· La ligne 6 fonctionne entre les stations Charle de Gaulle – Etoile et La Motte Piquet Grenelle entre 16h30 et 19h30 avec 1 train sur 5 (correspondances avec les lignes 8 et 10 non assurées).

· La ligne 12 fonctionne entre les stations Mairie d’Issy et Falguière entre 16h30 et 19h30 avec 1 train sur 5 (correspondance avec la ligne 6 non assurée à Pasteur).