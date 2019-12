Grève du 20 décembre : les prévisions pour le trafic SNCF ce vendredi en Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes, France

La circulation des trains sera "fortement perturbée" selon la SNCF ce vendredi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais elle s'améliore. Pour ce qui est de noël, la SNCF annonce qu'environ 41% des TGV et Intercités sont garantis de circuler les lundi 23 et mardi 24 décembre. D'ici là, pour la semaine du 19 au 22 décembre, c'est environ 50% des trains qui sont garantis. A partir de ce jeudi, tous les trains longue distance qui circulent jusqu'au 24 décembre sont visibles sur l'Assistant SNCF et OUI.sncf. La SNCF invite donc ses clients à échanger leurs billets pour réserver dans un train ou la circulation est garantie.

Un TGV sur deux ce vendredi

Paris-Lyon : 15 allers-retours

: 15 allers-retours Lyon-Marseille : 6 allers-retours

: 6 allers-retours Lyon-Montpellier : 4 allers-retours

Un TER sur trois

Le plan de transport sera renforcé par la commande de 654 autocars pour la journée de vendredi. La SNCF invite ses usagers à se renseigner sur la circulation de leur train sur l’Assistant SNCF et le site TER.

Un train Intercités sur deux

Quatre allers-retours entre Clermont-Ferrand et Paris sont prévus.