EN DIRECT - Grève du 20 décembre : toujours très peu de transports en commun ce vendredi en Ile-de-France

En cette veille de week-end, la situation est toujours bloquée. Les rencontres entre le Premier ministre, les syndicats et les patrons de la SNCF et de la RATP, qui ont eu lieu mercredi et jeudi, n'ont pas donné grand chose pour l'instant. La grève dans les transports en commun se poursuit et va rendre bien chaotique les premiers départs pour les vacances de Noël qui commencent ce vendredi soir. Il n'y aura donc pas de trêve pour Noël.

Les trains, qui vont pouvoir circuler ce week-end, vont être bondés même si la SNCF a pris des mesures pour faire voyager un maximum de monde.

Pour ce seizième jour de grève, à Paris et en Ile-de-France, les prévisions sont pratiquement les mêmes que jeudi : un Transilien sur quatre et six lignes de métro fermées.

Ce qu'il faut retenir

La CGT a annoncé un rassemblement le 28 décembre et une nouvelle journée d'action interprofessionnelle pour le 9 janvier

Les négociations avec le gouvernement reprendront aussi en janvier

Seuls 50% des trains grandes lignes vont circuler pour ce premier week-end de vacances de Noël.

La présidente de la Région Ile-de-France indique qu'Ile-de-France Mobilités va mettre en place une plateforme en ligne de remboursements pour les voyageurs mais elle ajoute qu'elle attend encore l'accord de la RATP et de la SNCF.

La SNCF prévoit un train sur quatre ce jeudi en Ile-de-France

La RATP annonce la fermeture totale des lignes 3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13. Les lignes 1 et 14 fonctionnent normalement, les autres uniquement aux heures de pointe.

6h19 : 153 km de bouchons, c'est déjà très chargé un peu partout sur les routes d'Ile-de-France. A Paris vous pouvez encore prendre le périphérique, il est fluide pour l'instant.

6h15 : pour savoir comment roule votre métro

6h09 : pour savoir comment roule votre Transilien

6h05 : pour ceux qui utilisent le RER D

6h00 : pour ceux qui se déplacent avec le RER C

5h50 : soyez prudent si vous circulez en trottinette

5h40 : vous commencez à prendre la route mais la circulation est encore fluide en Ile-de-France.

5h35 : les tramways roulent normalement et il y a plus de bus ce vendredi à Paris et en Ile-de-France.

5h15 : Bison Fûté annonce un week-end orange sur les routes. Nous vous conseillons de partir ou de traverser l'Ile-de-France vendredi entre 10h00 et 12h00 et après 20h00 et le samedi avant 10h00 ou après 19h00 si vous voulez éviter les plus gros bouchons.

5h10 : les routes risquent d'être particulièrement encombrées aujourd'hui veille de week-end et de vacances de Noël.

