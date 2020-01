Grève du 20 janvier : 8 Transiliens et Intercités sur 10, tous les métros fonctionnent en Île-de-France

Première journée quasi normale depuis plus d'un mois et demi dans les transports en commun en Île-de-France ce lundi. Prévoyez 8 Intercités et Transilien sur 10 et toutes les lignes de métro seront en circulation à Paris.

Île-de-France, France

C'est une première journée quasi normale ce lundi après plus d'un mois et demi de perturbation dans les transports en commun franciliens. La SNCF annonce un trafic normal au niveau national et la RATP prévoit une très nette amélioration sur l'ensemble du réseau. Seules quelques lignes de métro à Paris restent perturbées, la ligne 13 étant la plus impactée.

Les prévisions de la RATP :

Trafic normal ou quasi normal sur toutes les lignes, sauf la ligne 13, qui sera ouverte seulement de 5h30 à 11h et de 14h à 23h.

Concernant les RER A, la ligne circulent normalement. Pour la B, comptez 4 trains sur 5 aux heures de pointe et 3 sur 4 aux heures creuses. Par ailleurs, le trafic sera normal sur le Tramway et quasi normal sur le réseau Bus.

Le détail des prévisions de trafic SNCF en Île-de-France

Prévoyez un trafic SNCF en amélioration en Île-de-France ce dimanche. Plus de 8 Transiliens et Intercités sur 10. Trafic normal pour les TER et pour les TGV. Au niveau des RER, comptez en moyenne 3 trains sur 4.