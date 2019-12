Grève du 21 et 22 décembre : il sera toujours difficile d'emprunter les transports en commun

Du côté de la RATP, 6 lignes seront partiellement ouvertes de 13h à 18h samedi plus les lignes 1 et 14, dimanche le trafic sera très réduit. Pour la SNCF, cela continue également à être très perturbé.

Île-de-France, France

Le trafic en Île-de-France reste extrêmement perturbé et le réseau pour le week end du 20 et 21 décembre. Avec en moyenne 1 train sur 5 sur le réseau locale SNCF. Ce sera également compliqué dans le métro.

Dans le métro

· Les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée. Les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement de 13h à 18h. Le trafic sera interrompu sur la 2, la 3bis, la 5, la 6, la 7bis, la 11, la 12 et la 13.

· Pour le RER, la ligne A circulera à raison d’1 train sur 2 et la ligne B à hauteur d’1 train sur 3 de 12h à 18h.

· Le trafic sera quasi normal sur le réseau Tramway avec 9 tramways sur 10 en moyenne et 2 bus sur 3 circuleront.

Pour la SNCF :

RER A 3 trains par heure sur la branche Cergy. L’interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture entre 12h et 18h le samedi uniquement. 1 train par heure en dehors de ces périodes non interconnectées

RER B Nord : 1 train sur 3 toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord

RER C 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h entre Paris-Austerlitz et Brétigny et de Paris- Austerlitz à Massy. 1 train par heure entre 09h et 16h de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies

RER D Nord : 1 train par heure de 11h à 20h sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 1 train toutes les deux heures sur la branche Paris-Nord – Orry-la-Ville Sud : 1 train par heure de 12h à 20h sur la branche Paris-Gare-de-Lyon – Corbeil et 1 train par heure sur la branche Paris-Gare-de-Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon

RER E 1 train sur 3 sur la branche Haussmann – Chelles et 3 trains par heure entre Tournan et Paris-Est

Ligne H 2 train sur 3 en moyenne. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée en bus. Toutes les branches sont desservies

Ligne J 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches

Ligne K 1 train sur 2 en moyenne

Ligne L 1 train sur 2 sur les branches Paris-Saint-Lazare – Versailles et Paris-Saint-Lazare – Saint- Nom-La-Bretèche. La branche Paris-Saint-Lazare – Cergy n’est pas desservie

Ligne N 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches Ligne P 1 train 3 sur la branche Paris – Chelles – Meaux. Les autres branches ne sont pas desservies

Ligne R 2 allers-retours Paris-Gare-de-Lyon – Montargis

Ligne U 1 train sur 2 toute la journée Tramway 4 fréquence de 15 min de 6h30 à 20h

Tramway 11 Service Normal