Grève SNCF : les prévisions de trafic en Normandie samedi 21 et dimanche 22 décembre

A l'heure des départs en vacances de Noël, la grève contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. Le mouvement est suivi par un cheminot sur dix mais 58% des conducteurs de trains sont encore grévistes. Il ne faut donc pas s'attendre à une amélioration.

La direction de la SNCF s'est voulue rassurante, promettant qu'elle aurait assez de sièges pour faire voyager les quelque 850.000 personnes qui avaient réservé sur des TGV et Intercités jusqu'à dimanche. Mais le week-end s'annonce malgré tout délicat.

En Normandie, la SNCF prévoit un trafic très perturbé ce samedi 21 décembre et ce dimanche 22 décembre. Comptez en moyenne deux trains sur dix seulement.

Voici les prévisions en détail :

Paris-Rouen-Le Havre : 4 allers-retours

Paris-Rouen : 6 allers-retours

Rouen-Le Havre : 2 allers-retours

Rouen-Dieppe : 3 allers-retours

Paris-Caen-Cherbourg : 2 allers-retours

Paris-Caen : 4 allers-retours

Paris-Trouville-Deauville : 1 aller-retour

Quelques dessertes par car

La SNCF met en place un service de desserte par la route. Elle prévoit 15 cars de substitution, ainsi que 32 cars réguliers sur les axes normands dont :

Rouen-Le Havre : 1 car

Caen-Rouen : 1 car

Rouen-Caen : 2 cars

Argentan-Flers : 2 allers-retours

Caen-Lison : 1 aller-retour

Granville-Rennes : 1 aller-retour

Dieppe-Rouen : 1 car

Rouen-Dieppe : 2 cars

Trouville-Dives : 2 allers-retours

Cherbourg-Caen : 1 aller-retour

Lisieux-Trouville : 1 car

Trouville-Lisieux : 2 cars

Annuler ou reporter son voyage

Mieux vaut annuler ou reporter son voyage si c'est possible. La SNCF rappelle que vous pouvez échanger votre billet TGV, Ouigo, Intercités avant le départ, ou vous faire rembourser sans frais ni surcoût. C'est valable aussi pour un billet non échangeable ou non remboursable.

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Normandie et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).