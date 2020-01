Grève du 21 janvier : retour quasiment à la normale sur les transiliens et dans le métro

En moyenne, 9 transiliens sur 10 seront en circulation mardi selon les prévisions de la SNCF. Trafic normal sur les RER A et B, sur les lignes K, N, P et U. 3 trains sur 4 sur le RER C. 14 lignes de métro fonctionneront avec un trafic normal ou quasi normal.