Grève du 21 septembre : quelle répercussions dans les transports en commun à Dijon ?

Bis répétita ! Plusieurs syndicats ont déposé des préavis de grève pour aujourd'hui. Ils protestent contre la réforme du Code du Travail. Alors pour tous ceux qui vont travailler voici le les répercussions de cette nouvelle journée d'action dans les transports en commun à Dijon

Répercussions à la SNCF

Si vous prenez le TGV, à priori pas de soucis. La SNCF prévoit 95% du trafic normal au niveau national, et normal chez nous, en Bourgogne-France-Comté. C'est au niveau des TER que c'est un peu plus compliqué. En Bourgogne, il faut compter sur 2 trains sur 3 entre Dijon - Macon et Lyon, mais seulement 2 TER sur 5 entre Dijon - Laroche et Paris. Et si vous voyagez en direction de Tours via Nevers et Montchanin, le trafic est divisé par deux aujourd'hui. Voici le détail ligne par ligne.

TER BOURGOGNE

AVEC POUR CERTAINS AXES DES AUTOCARS DE SUBSTITUTION

Dijon - Macon - Lyon : 2 circulations sur 3

Paris - Lyon (via dijon) directs : circulation normale

Dijon - Laroche - Paris : 2 circulations sur 5

Laroche - Auxerre – Morvan : 2 circulations sur 3

Dijon - Montchanin – Nevers - Tours : 1 circulation sur 2

Chalon - Montchanin - Etang : 1 circulation sur 3

Montchanin - Paray - Clermont : 4 circulations sur 5

Dijon - Is sur tille : 1 circulation sur 3

Dijon - Seurre - Bourg : 1 circulation sur 2

Nevers - Decize : 1 circulation sur 3

Nevers - Cosne : 2 circulation sur 5

Nevers - Saincaize - Moulins : circulation normale

Paray - Lyon : substitution routière (travaux)

TER FRANCHE-COMTE (avec pour certains axes des autocars de substitution)

Dijon – Besançon – Belfort : 2 circulations sur 3

Dôle – Frasne – Pontarlier - Vallorbe : 9 circulations sur 10

Dôle – Andelot – St Claude : 1 circulation sur 2

Besançon Viotte – La Chaux de fonds : 2 circulations sur 3

Besançon Viotte – Besançon TGV : circulation normale

Besançon – Mouchard – Lons : 2 circulations sur 3

Belfort – Vesoul – Epinal : circulation normale

Les agents SNCF, seront mobilisés en gare pour informer et orienter les clients. Des e-mails et des SMS seront envoyés aux abonnés inscrits, afin de les aviser des perturbations et de rappeler les différents canaux d’information. La liste des trains qui circulent est transmise aux écoles, collèges, lycées et entreprises directement desservis par des gares SNCF. Il est conseillé à chaque voyageur de s’informer spécifiquement sur son trajet. La liste des trains qui circulent sera affichée dans chaque gare.

PENDANT LE MOUVEMENT SOCIAL, POUR CONNAITRE EN TEMPS REEL LES CONDITIONS DE CIRCULATION DES TRAINS

Se connecter www.sncf.com pour tous les trafics

www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte pour le TER

Par téléphone 36 35 pour Grandes Lignes, TER et Intercités

ViaMobigo au 03 80 11 29 29 pour TER du lundi au samedi

Sur mobile Avec l’application SNCF

Une fois arrivé à Dijon. Comment ça se passe ?

Le syndicat CGT de Keolis Dijon Mobilités a déposé un préavis de grève pour ce jeudi. Pour résumer, près des trois quart des départs habituels sont assurés, précisément 72%. Ce qui donne pour les tram , une rame toutes les 6 à 10 mn en journée pour les lignes T1 et T2, et pour les bus, un toute les 20mn pour les Lianes. Il faudra en revanche être plus patients pour les lignes complémentaires. Les fréquences vont varier entre 25 et 75 minutes. Mais toutes les lignes circulent.

T1 et T2 très peu impactée. Service assuré de 5h30 à 0h15

LIANES : FREQUENCES de 6h00 à 20h00 (passages au centre-ville de Dijon), un bus toutes les 20 mn pour les Lianes 3, 4, 5 , 6 et 7.

AUTRES LIGNES : FREQUENCES de 6h00 à 20h00 (passages au centre-ville de Dijon), un bus toutes les

Corol 75 min

B10 50 min

B11 30 min

B12 25 min

B13 40 min

B14 35 min

B15 35 min

B16 40 min

B18 35 min

F42 45 min

Les fiches horaires des lignes Bus peuvent être consultées sur le site web www.divia.fr ou par téléphone au 03 80 11 29 29.

FONCTIONNEMENT NORMAL

POUR LES LIGNES City, B17, B19, B20, B21 et B22

LES PROXI 30, 31 et 33

LES FLEXO 40 et 41, Express, Bus Class’ et DiviAccès

Toutes les fiches horaires de toutes les lignes de bus sur accessibles sur divia.fr ou en appelant divia au 03 80 11 29 29 de 7h à 20h ou en vous rendant à l'Agence commerciale - Place Darcy – 9h30 à 19h