Grève du 22 décembre : trafic encore très perturbé ce dimanche dans les transports parisiens

Nouvelle journée de grève dans les transports parisiens ce dimanche, grève contre la réforme des retraites. Comptez 1 Intercité sur 4 et 1 Transilien sur 5. Seuls les métros 1 et 14 circulent, le RER A est lui aussi fermé. Trafic normal pour le réseau tramway et prévoyez 2 bus sur 3 en moyenne.

Paris, France

Nouvelle journée de grève dans les transports parisiens suite à la grève contre la réforme des retraites. Le trafic sera "très réduit" ce dimanche à Paris annonce la RATP dans un communiqué. Toutes les lignes de métro sont fermées sauf les lignes automatiques, la 1, la 14 et Orlyval qui fonctionneront toute la journée. Le RER A sera également fermé toute la journée. Le RER B fonctionnera avec 1 train sur 3 au départ de Massy et de Robinson en direction de la Gare du Nord uniquement entre 12h et 18h.

1 TGV sur 2, 1 Intercité sur 4, 1 Transilien sur 5 et 3 TER sur 10

La RATP invite ses voyageurs à utiliser les Bus et Tramway, où le trafic sera quasiment normal avec notamment 2 bus sur 3 en circulation.

Au niveau du trafic SNCF, prévoyez 1 TGV sur 2, 1 Intercité sur 4, 1 Transilien sur 5 et 3 TER sur 10 en moyenne.

Concernant le RER C, comptez 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h entre Paris-Austerlitz et Brétigny et de Paris-Austerlitz à Massy. Il y aura également 1 train par heure entre 9h et 16h de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies.

Pour le RER D, branche Nord : comptez 1 train par heure de 11h à 20h sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 1 train toutes les deux heures sur la branche Paris-Nord – Orry-la-Ville. Sur la branche Sud : 1 train par heure de 12h à 20h sur la branche Paris-Gare-de-Lyon à Corbeil et 1 train par heure sur la branche Paris-Gare-de-Lyon à Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

Pour les Transiliens, 2 train sur 3 en moyenne sur la Ligne H. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée en bus. Toutes les branches sont desservies

Comptez 1 train sur 2 en moyenne sur la ligne J sur toutes les branches. Même chose sur la ligne K et L.

Il y aura 1 train sur 3 sur la ligne N en moyenne sur toutes les branches.

Trafic encore très perturbé ce lundi

En ce qui concerne la journée de lundi, le trafic sera encore très perturbé selon la RATP. Pour le métro, les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée. Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe. Les lignes 2 et 11 seront ouvertes pour la pointe du matin et la ligne 3 pour la pointe du soir.

Le RER A circulera en moyenne avec 1 train sur 2 et le RER B à hauteur d’1 train sur 3, en heures de pointe. Pour le réseau de surface, le trafic sera quasi normal sur le réseau Tramway et 2 bus sur 3 circuleront en moyenne.