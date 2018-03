Le mouvement de grève dans la fonction publique va surtout impacter les usagers du train et les écoles en Creuse. Et attention, vous ne pourrez pas réserver de train pour jeudi avant mercredi soir, 17 heures. Tour d'horizon des perturbations de ce jeudi.

Creuse, France

Si vous devez circuler en train demain, prenez vos précautions ! La SNCF recommande de "reporter" ou "d'annuler" nos voyages prévus jeudi. Idem si vous avez des enfants qui vont à l'école, que ce soit le primaire ou le secondaire.

Toute les fonctions publiques, hôpitaux, Ehpad, CAF, douanes, finances publiques, Afpa, agents territoriaux des communes, agents des routes du conseil départemental, ainsi que la SNCF, la Poste ou encore EDF participent à la grande journée de mobilisation de jeudi partout en France, et notamment en Creuse.

Un instituteur sur deux en grève, de nombreuses écoles fermées

Selon le syndicat Snui-PP, un enseignant de primaire sur deux a annoncé son intention de faire grève. Dans de nombreuses écoles, des enseignants vont donc devoir être réquisitionnés pour assurer le service minimum pendant les horaires habituels.

Le mouvement touche les principales villes du département :

- Aucun accueil ne sera assuré à l'école maternelle d'Aubusson ce jeudi. Atsem comme enseignants partent manifester à Guéret.

- A Guéret, il n'y aura ni garderie, ni cantine, ni activités périscolaires dans les écoles maternelles Jean Macé et Jacques Prévert.

- A La Souterraine, tous les enseignants du groupe scolaire Tristan L'Hermite sont en grève. A l'école élémentaire Jules, seule une classe de CP fonctionnera. Dans les deux cas, un service minimum est en place. Les élèves, qui n'ont pas d'autre solution, seront accueillis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 mais les repas du midi ne seront pas assurés.

Trains supprimés et prix qui explosent sur la POLT

Seulement trois intercités circulent entre Paris Austerlitz et La Souterraine, sur neuf habituellement : ceux qui arrivent à 10h20, 17h32 et 22h22. Et dans l'autre sens, trois trains sur dix partiront de La Souterraine pour aller à Paris, ceux de 7h39, 10h22, 14h09 et 19h39. Tous les autres sont supprimés.

Pas de panique si vous n'arrivez pas à réserver un train pour ce jeudi sur le site oui.sncf : tous les trains sont affichés complets avant la veille à 17 heures. Ils sont "fermés à la réservation" avant mercredi soir parce que la SNCF ne sait pas encore si elle aura les cheminots disponibles pour affréter les trains.

Les prix des billets pour un train jeudi sont d'ailleurs en train d'exploser : mercredi matin, un intercité pour Paris le jour même coûtait 18 euros, mais 36 euros pour partir jeudi, selon le site de la SNCF. Le prix des billets monte mécaniquement... vu qu'il y a moins de trains qui circulent. Ils promettent d'être bondés.

Des TER moins perturbés que les grandes lignes

Pour la ligne TER entre Limoges et Guéret, un peu plus de trains circulent. Dans le sens Limoges vers Guéret, le 5h05, le 7h23, le 9h06 et le 17h23 sont supprimés. Dans l'autre sens, le TER de 8h55 est incertain, et ceux de 13h40, 16h55 et 19h32 ne circuleront pas.

Sur la ligne Vierzon-Limoges, un train sur deux est supprimé, selon le compte twitter TER Centre.