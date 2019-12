Grève du 23 décembre : seulement 3 trains sur 10 en Normandie

Normandie, France

Pas de trêve de Noël à la SNCF. A l'approche des fêtes, la grève contre la réforme des retraites se poursuit, les cheminots sont encore mobilisés. En Normandie, la compagnie ferroviaire prévoit un trafic très perturbé ce lundi. En moyenne trois trains sur dix circuleront. Les détails des prévisions :

Paris-Rouen-Le Havre : 5 allers-retours

Paris-Rouen : 8 allers-retours

Rouen-Le Havre : 5 allers-retours

Rouen-Oissel : 8 allers-retours

Rouen-Dieppe : 7 liaisons dans ce sens

dans ce sens Dieppe-Rouen : 8 liaisons dans ce sens

dans ce sens Rouen-Elbeuf : 7 liaisons dans ce sens

dans ce sens Elbeuf-Rouen : 6 liaisons dans ce sens

dans ce sens Paris-Caen-Cherbourg : 4 allers-retours

Caen-Cherbourg : 3 liaisons dans ce sens

dans ce sens Cherbourg-Caen : 1 seule liaison dans ce sens

dans ce sens Paris-Caen : 3 allers-retours

Paris-Granville : 1 aller-retour

Paris-Trouville/Deauville : 3 allers-retours

Caen-Lison : 7 liaisons dans ce sens

dans ce sens Lison-Caen : 5 liaisons dans ce sens

Des cars de substitution

Un service de desserte par la route a été mis en place par la SNCF. Elle prévoit 35 cars de substitution en plus des 66 cars réguliers. Quelques axes assurés en car :

1 Paris-Rouen

6 allers-retours Rouen-Caen

4 allers-retours Argentan-Flers

2 allers-retour Caen-Rennes

2 Granville-Rennes

1 Rennes-Granville

1 aller/retour Caen-Le Mans

3 allers/retour Caen-Alençon

1 Dives-Trouville

3 allers-retour Lisieux-Trouville

2 allers-retours Rouen-Serqueux

1 Oissel-Rouen

Pour rappel, les billets TGV, Ouigo, Intercités sont échangeables et remboursables avant le départ, sans frais ni surcoût. Plus de précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Normandie et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35.