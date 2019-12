Grève du 23 décembre : trafic encore très perturbé ce lundi dans les transports franciliens

Nouvelle journée de grève dans les transports parisiens ce lundi, grève contre la réforme des retraites. Comptez 1 Intercité sur 4 et 1 Transilien sur 5. Six lignes de métro sont fermées. Trafic normal pour le réseau tramway et prévoyez 2 bus sur 3 en moyenne.

Île-de-France, France

Nouvelle journée de grève ce lundi dans les transports parisiens suite à la grève contre la réforme des retraites. Le trafic sera "très réduit" à Paris et en région parisienne annoncent la RATP et la SNCF dans un communiqué. Au total six lignes de métro sont fermées sauf les lignes automatiques, la 1, la 14 et Orlyval qui fonctionneront toute la journée. Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe. Les lignes 2 et 11 seront ouvertes pour la pointe du matin et la ligne 3 pour la pointe du soir.

En revanche, le réseau de Tramway fonctionnera normalement et comptez 2 bus sur 3 en moyenne toute la journée.

Le RER A circulera en moyenne avec 1 train sur 2 et le RER B à hauteur d’1 train sur 3, aux heures de pointe. L'interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

2 TGV sur 5, 1 Intercité sur 4, 1 Transilien sur 5 et 4 TER sur 10

Au niveau du trafic SNCF, prévoyez 2 TGV sur 5, 1 Intercité sur 4, 1 Transilien sur 5 et 4 TER sur 10 en moyenne. Concernant le RER C, comptez 1 train sur 5 en moyenne, 2 trains par heure en heure de pointe entre Paris-Austerlitz et Dourdan, Paris-Austerlitz et Étampes et Paris-Austerlitz et Massy.

Pour le RER D, sur la branche Nord : comptez 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure sur la branche Paris-Nord – Orry-la-Ville. Sur la branche Sud : 2 trains par heure en heure de pointe et 1 train par heure en journée entre Paris-Gare-de-Lyon et Corbeil. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

Concernant les Transiliens, 1 train sur 3 en moyenne sur la Ligne H, tout comme la ligne J et P. Il y aura 1 train par heure sur la ligne N en moyenne. Sur la ligne K et U, prévoyez 1 train sur 2. Comptez enfin 2 trains sur 5 pour la ligne L.

Attention à la journée du 24 décembre sur le réseau Transilien

La SNCF précise dans son communiqué que "le mardi 24 décembre, les lignes Transilien s’arrêteront progressivement de circuler à partir de 18h00. La circulation reprendra mercredi dans l’après-midi sur la majorité des lignes. Cependant, certaines lignes ou tronçons resteront fermés jusqu’au jeudi 26 décembre dans la matinée."

La compagnie vous informe également que "les horaires des trains circulant les mardi 24 et mercredi 25 décembre seront disponibles dès _le lundi 23 décembre à 17h00._"

Attention donc si vous devez emprunter des lignes de Transiliens pour réveillonner.