Grève du 25 décembre : trafic encore très perturbé dans les transports franciliens

Nouvelle journée de grève pour Noël contre la réforme des retraites, avec les transports une nouvelle fois très perturbés. Prévoyez 1 Transilien sur 6 et peu de trains sur le réseau transilien. Toutes les lignes de métro sont fermées, sauf la 1 et 14. Les trams et bus fonctionneront normalement.

Île-de-France, France

Nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites dans les transports franciliens. Il ne faudra pas trop compter sur les transports en commun pour le jour de Noël, le trafic est toujours très perturbé. Attention dans le métro, les heures de service seront avancées d’une heure et assurées de 15h30 à 18h30.

Aucune ligne de métro ouverte, sauf la 1 et la 14

Toutes les autres lignes de métro sont fermées, mis à part les lignes automatiques, la 1 et la 14. L'Orlyval fonctionnera normalement toute la journée. Le trafic sera normal en revanche sur le réseau Tramway et 3 bus sur 4 circuleront en moyenne.

Le RER A sera fermé toute la journée. Le RER B fonctionnera avec 1 train sur 3 au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord uniquement entre 12h et 18h.

1 TGV sur 3, 3 TER sur 10, très peu d'Intercité et trafic des RER réduit

Du côté de la SNCF, prévoyez 1 TGV sur 3, 3 TER sur 10 en moyenne, très peu d'Intercité et 1 Transilien sur 6 annonce la compagnie dans son communiqué.

Concernant le RER A, comptez 3 trains par heure sur la branche Cergy avec interconnexion assurée à Nanterre Préfecture entre 12h00 et 18h00. Mais globalement, la ligne sera totalement fermée sur les autres portions.

Pour le RER B, sur la branche Nord : 1 train sur 3 toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.

Concernant le RER C, prévoyez une reprise de la circulation à partir de 13h00. Comptez 1 train par heure jusqu’à 16h00 puis 2 trains par heure jusqu’à 19h40 sur la branche Paris Austerlitz – Brétigny. Premier départ pour Brétigny à 13h10. 2 trains par heure de 16h00 à 19h20 sur la branche Paris-Austerlitz – Massy. Premier départ pour Massy à 16h20. Les autres branches ne sont pas desservies.

Sur le RER D, branche Nord : de 11h00 à 20h00, 1 train par heure entre Paris et Villiers-le-Bel et 1 train toutes les 2 heures entre Paris-Nord et Orry-la-Ville. Sur la branche Sud : de 12h00 à 20h00, 1 train par heure entre Paris-Gare-de-Lyon et Corbeil et 1 train par heure sur la branche Paris-Gare-de-Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

Et puis sur le RER E, reprise de la circulation à partir de 14h30. Il y aura 1 train sur 3 sur la branche Haussmann – Chelles et 3 trains par heure entre Tournan et Paris-Est. Premier départ pour Chelles à 14h45 de Paris-Est et premier départ pour Tournan à 16h25.

Le réseau Transilien très impacté ce mercredi

Concernant la circulation des Transiliens, les lignes C, E, P, N et T4 ne reprendront qu'en début d’après-midi ce mercredi. Les horaires des trains circulant ce jour sont disponibles sur le site transilien.com.

En détail, sur la ligne H, 2 trains sur 3 en moyenne. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée en bus. Toutes les branches sont desservies. Même chose sur la ligne L, sur les branches Paris-Saint-Lazare – Versailles et Paris-Saint-Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris-Saint-Lazare – Cergy n’est pas desservie.

Pour les lignes J et K, comptez 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches.

Sur la ligne N, comptez 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches à partir de 14h30. Premier départ pour Rambouillet à 14h35, pour Dreux à 15h58, pour Plaisir-Grignon à 16h39 et pour Mantes-la-Jolie à 17h50. Idem pour la ligne P, avec 1 train 3 sur la branche Paris – Chelles – Meaux. Les autres branches ne sont pas desservies. Premier départ pour Meaux à 15h01.

Sur la ligne R, il y aura 1 aller-retour entre Paris-Gare-de-Lyon et Montargis. Départ pour Montargis à 17h16.

En revanche, il n'y aura aucune circulation sur la ligne U.

Coté tramway, le trafic est normal et la majorité des bus circulera.

Trafic également très perturbé pour la journée du jeudi 26 décembre

Trafic normal pour les lignes 1 et 14, comme sur la ligne Orlyval, très perturbé en revanche sur les autres lignes avec des stations fermées. Plusieurs rouleront entre 6h30-9h00 et 16h30-19h30 : Ligne 3 : 1 train sur 5 entre Havre Caumartin et Pont de Levallois, ligne 4 : 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe, ligne 7 : 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe, ligne 8 : 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot et ligne 10 : 1 train sur 2 le matin et 1 train sur 3 le soir.

Ouverte le matin : ligne 2 : 1 train sur 5 le matin entre Anvers et Porte Dauphine, ligne 11 : 1 train sur 3 et ligne 9 : pour la branche Ouest (Pont de Sèvres – Havre Caumartin) : 1 train sur 3 et pour la branche Est (Nation – Mairie de Montreuil) : 1 train sur 2

Ouvertes le soir : ligne 9 : 1 train sur 3 et ligne 12 : 1 train sur 5 entre Mairie d’Issy et Falguière

Trafic interrompu sur les lignes : 3bis, 5, 6, 7bis et 13

Pour le RER A, 1 train sur 2 uniquement en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h00. Interconnexion assurée à Nanterre-Préfecture. 1 train sur 2 sur pour les branches Poissy et Cergy en heures de pointe.

Pour le RER B, 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h30. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Trafic quasi normal pour les tramways et en amélioration pour les bus, 2 sur 3 en moyenne.