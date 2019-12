Grève du 24 décembre : les prévisions de trafic de la SNCF en Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne, France

En cette veille de Noël, le trafic SNCF reste très perturbé sur les rails en Champagne-Ardenne, même si le taux de grévistes est tombé lundi à 9,2% à l'échelle nationale. Un conducteur de train sur deux et un contrôleur sur quatre poursuivent le mouvement en France

En Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit encore peu de TER ce mardi 24 décembre. Certains trains sont remplacés par des bus.

Les TER en circulation

Paris - Châlons-en-Champagne : 4 allers-retours (ligne Vallée de la Marne)

(ligne Vallée de la Marne) Épernay - Reims : 4 allers-retours

Charleville-Mézières - Reims : 4 allers-retours

Paris - Troyes : 1 aller-retour

Charleville - Givet : 1 aller-retour

Reims - Fismes : 2 allers-retours

Reims - Laon : 2 allers-retours

Aucun autre TER ne circulera en Champagne-Ardenne. La SNCF prévoit 16 cars de substitution, essentiellement le matin et le soir. Accès non garanti et places limitées.

Quelques dessertes en TGV

Reims - Paris : 3 allers-retours

Paris - Champagne-Ardenne TGV : 2 trains

Champagne-Ardenne TGV - Paris : 1 train

Champagne-Ardenne TGV - Nancy : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Strasbourg : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Meuse TGV : 1 aller-retour

Ouigo : 1 aller-retour entre Paris et Champagne-Ardenne TGV

Il est préférable d'annuler ou de reporter son voyage si c'est possible. La SNCF rappelle que vous pouvez échanger votre billet TGV, Ouigo, Intercités avant le départ, ou vous faire rembourser sans frais ni surcoût. C'est valable aussi pour un billet non échangeable ou non remboursable.

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Champagne-Ardenne et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).