Dans le cadre d’un mouvement national contre la réforme des retraites, les syndicats FO et CGT de Keolis Dijon Mobilités reconduisent un préavis de grève pour la journée du vendredi 24 janvier.

Grève du 24 janvier : des perturbations annoncées pour les bus et tram Divia à Dijon ce vendredi

Dijon, France

Le trafic des bus et tram Divia sera perturbé ce vendredi 24 janvier en raison d'un nouvel appel à la grève et à manifester. Voici le détail des prévision de trafic pour les bus et les tram dans l'agglomération dijonnaise.

Pour les trams

· T1 et T2 : Un tram toutes les 8 minutes en journée et 15 minutes en soirée.

Pour les bus

· Les Lianes proposent un bus toutes les 20 -25 minutes

· B10 - B14 - B15 : un bus toutes les 35 minutes

· B11 : un bus toutes les 20 minutes

· B12 – B18 : un bus toutes les 25 minutes

· B13 – B16 : un bus toutes les 40 minutes

· F42 : un bus toutes les 50 minutes

· Corol : ne circule pas

· Le réseau de soirée tram fonctionne uniquement. Pas de desserte bus.