Grève du 24 septembre : les prévisions de trafic à la SNCF et dans les transports dijonnais

Un mouvement de grève nationale contre la réforme des retraites va perturber la circulation à la SNCF et sur le réseau Divia à Dijon ce mardi 24 septembre. Quelles sont les prévisions de trafic ?

Côte-d'Or, France

A l'appel de plusieurs syndicats, une journée de grève nationale contre la réforme des retraites va avoir lieu ce mardi 24 septembre dans toute la France. Les cheminots de la SNCF, eux, veulent défendre leur régime spécial, un an et demi après la forte mobilisation contre la réforme ferroviaire. Quelles sont les prévisions de trafic à Dijon et dans la région ?

SNCF

La grève commence ce lundi soir à la SNCF. La circulation des TGV est normale dans la région, mis à part deux trains Besançon-Paris qui sont supprimés. Pour les intercités, il faut compter un train sur deux sur la ligne Paris-Nevers et sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand. En ce qui concerne les TER, deux trains sur trois vont circuler.

Réseau Divia

Les tramways à Dijon devraient à priori circuler normalement. C'est la circulation des bus qui sera perturbée, avec un passage toutes les 20 minutes pour les Lianes 3, 4, 5, 6 et 7, et il faudra attendre entre 20 et 45 minutes entre le passage de deux bus sur les lignes B10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.