Pas de cadeau pour les voyageurs au pied du sapin de Noël. La grève contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. Peu de trains circuleront encore ce mercredi 25 et ce jeudi 26 décembre en Champagne-Ardenne.

Grève SNCF : les prévisions de trafic mercredi 25 et jeudi 26 décembre en Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne, France

Les trains se feront encore rares sur les rails ce mercredi 25 et ce jeudi 26 décembre. Pas de répit en ce jour de Noël. Les agents de la SNCF poursuivent la grève contre la réforme des retraites.

La mobilisation a faibli ces deniers jours. La grève ne touche plus que 9,8% du personnel. Mais un conducteur sur deux suit toujours le mouvement et près d'un contrôleur sur trois. Ce qui a des conséquences sur la circulation des trains.

Les prévisions du mercredi 25 décembre

En Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit encore un trafic perturbé ce mercredi 25 décembre. Certains trains sont remplacés par des bus.

Paris - Châlons-en-Champagne : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Châlons-en-Champagne - Paris : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Épernay - Reims : 1 aller-retour

Charleville-Mézières - Reims : 2 allers-retours

Paris - Troyes : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Troyes - Paris : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Charleville - Givet : 2 allers-retours

Aucun autre TER ne circulera en Champagne-Ardenne. La SNCF prévoit 9 cars de substitution, essentiellement le matin et le soir. Accès non garanti et places limitées.

Quelques dessertes en TGV

Reims - Paris : 3 allers-retours

Paris - Champagne-Ardenne TGV : 2 allers-retours

Champagne-Ardenne TGV - Paris : 1 train

Champagne-Ardenne TGV - Strasbourg : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Lille : 1 aller-retour

Les prévisions du jeudi 26 décembre

La SNCF annonce pour le lendemain de Noël :

Paris - Châlons-en-Champagne : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Châlons-en-Champagne - Paris : 5 trains dans ce sens

dans ce sens Reims - Epernay : 4 allers-retours

Charleville-Mézières - Reims : 4 allers-retours

Paris - Troyes : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Troyes - Paris : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Charleville - Givet : 1 train dans ce sens

dans ce sens Givet - Charleville : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Reims - Fismes : 2 allers-retours

Reims - Laon : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Reims - Châlons-en-Champagne : 2 allers-retours

Aucun autre TER ne circulera en Champagne-Ardenne. La SNCF prévoit 16 cars de substitution, essentiellement le matin et le soir. Accès non garanti et places limitées.Quelques dessertes en TGV

Reims - Paris : 4 allers-retours

Paris - Champagne-Ardenne TGV : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Strasbourg : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Meuse TGV : 1 aller-retour

Les horaires des trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Champagne-Ardenne et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).