Grève du 25 décembre : la SNCF prévoit deux circulations sur dix en Normandie

Normandie, France

Les trains se feront encore rares sur les rails ce mercredi 25 décembre. Pas de répit en ce jour de Noël. Les agents de la SNCF poursuivent la grève contre la réforme des retraites.

La mobilisation a faibli ces deniers jours. La grève ne touche plus que 9,8% du personnel. Mais un conducteur sur deux suit toujours le mouvement et près d'un contrôleur sur trois. Ce qui a des conséquences sur la circulation des trains.

En Normandie, la SNCF prévoit encore un trafic perturbé ce mercredi 25 décembre. Comptez en moyenne deux circulations sur dix seulement. Certains trains sont remplacés par des bus.

Voici les prévisions en détail :

Paris-Rouen-Le Havre : 3 allers-retours

Paris-Rouen : 2 allers-retours

Rouen-Le Havre : 1 aller-retour

Rouen-Oissel : 1 aller-retour

Rouen-Dieppe : 3 allers-retours

Paris-Caen-Cherbourg : 3 liaisons dans ce sens

dans ce sens Cherbourg-Caen-Paris : 4 liaisons dans ce sens

dans ce sens Paris-Caen : 1 aller-retour

Paris-Trouville-Deauville : 1 aller-retour

Paris-Granville : 1 aller-retour

Caen-Lison : 3 liaisons dans ce sens

dans ce sens Lison-Caen : 4 liaisons dans ce sens

Quelques dessertes par car

La SNCF met en place un service de desserte par la route. Elle prévoit 29 cars réguliers sur les axes normands dont :

Argentan-Flers : 2 allers-retours

Trouville-Dives : 1 car dans ce sens

dans ce sens Dives-Trouville : 2 cars dans ce sens

dans ce sens Lison-Granville : 1 aller-retour

Caen-Rennes : 1 car dans ce sens

dans ce sens Granville-Rennes : 1 aller-retour

Surdon-Alençon : 3 cars dans ce sens

dans ce sens Alençon-Surdon : 2 cars dans ce sens

Aucun train ne circule sur les axes suivants :

Le Havre-Rolleville

TGV Le Havre - Marseille

Rouen - Amiens - Lille

Les horaires de trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Normandie et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).