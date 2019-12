Grève du 26 décembre : nouvelle journée de perturbations dans les transports franciliens

La grève se poursuit à la RATP et à la SNCF toujours pour dénoncer la réforme des retraites. Les conditions s'améliorent par rapport à ce mercredi mais le trafic reste très perturbé.

Île-de-France, France

Le mouvement de grève se poursuit contre la réforme des retraites. Les transports franciliens continuent de circuler au ralenti ce jeudi avec une sensible amélioration par rapport à la veille. Cinq lignes de métro seront totalement fermées et le trafic dans les RER reste très perturbé.

Cinq lignes de métro fermées

Les lignes automatiques - 1, 14 et Orlyval - fonctionneront normalement ce jeudi. Les lignes 3 bis, 5, 6, 7 bis et 13 seront quant à elles totalement fermées. Le trafic sera fortement perturbé sur les autres lignes. La moitié des RER A doit circuler uniquement en heure de pointe (de 6h30 - 9h30 et de 16h30 à 19h00). Seul 1 RER B sur 3 est prévu aux même horaires.

Un train sur 5 doit rouler ce jeudi sur le réseau du RER C avec deux trains par heure en heure de pointe. Le trafic des tramways sera normal mais des perturbations sont à prévoir dans les bus avec deux en circulation sur trois.

Le réseau Transilien toujours très perturbé

La moitié des trains est prévue sur les lignes K et U. Un tiers des rames circuleront sur la ligne J. Il n'y aura que deux allers-retours Paris-Montargis dans la journée sur la ligne R et deux trains sur 5 en moyenne sur la ligne H. Les branches Ermont – Persan et Montsoult – Luzarches ne seront pas desservies. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée en bus.

Environ 1 train par heure roulera sur toutes les branches de la ligne N. Un tiers des trains sont prévus sur la ligne P sur la branche Paris-Est – Meaux. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté-Milon et Esbly ne seront pas desservies. La gare de Château-Thierry est desservie par 2 allers-retours TER.

1 TGV sur 2, 4 TER sur 10

Du côté des trains, la situation s'améliore également avec environ la moitié des TGV prévue ce jeudi. Les liaisons internationales seront également touchées avec 4 Eurostar sur 5, 2 Thalys sur 3 et 1 TGV INOUI sur 3 vers l'Italie.

Prévoyez également 1 Intercités sur 4. Trois allers-retours sont envisagés entre Paris et Clermont-Ferrand. Même prévisions sur la ligne Paris - Brive. La SNCF prévoit également 4 TER sur 10 en circulation.