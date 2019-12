Grève du 27 décembre : les prévisions de trafic de la SNCF en Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne, France

Il est toujours difficile de se déplacer en train en Champagne-Ardenne. Les agents de la SNCF ont entamé ce jeudi leur quatrième semaine de grève contre la réforme des retraites. Ils sont moins de 10% à suivre le mouvement. Mais le taux de gréviste atteint 42,1% chez les conducteurs.

Aucune porte de sortie ne se dessine pour l'instant et une nouvelle journée d'action est à l'ordre du jour samedi. Le trafic SNCF ne va pas s'améliorer dans l'immédiat. Il sera encore perturbé ce vendredi 17 décembre en Champagne-Ardenne.

En Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit ce vendredi quelques allers-retours sur certaines lignes TER. Certains trains sont remplacés par des bus.

Paris - Châlons-en-Champagne : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Châlons-en-Champagne - Paris : 5 trains dans ce sens

dans ce sens Reims - Fismes : 2 allers-retours

Reims - Laon : 2 allers-retours

Reims - Châlons-en-Champagne : 2 allers-retours

Épernay - Reims : 4 allers-retours

Reims - Charleville-Mézières : 4 allers-retours

Paris - Troyes : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Troyes - Paris : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Charleville - Givet : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Givet - Charleville : 4 trains dans ce sens

Aucun autre TER ne circulera en Champagne-Ardenne. La SNCF prévoit 16 cars de substitution, essentiellement le matin et le soir. Accès non garanti et places limitées.

Dessertes en TGV

Reims - Paris : 5 trains dans ce sens

dans ce sens Paris - Reims : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Paris - Champagne-Ardenne TGV : 3 allers-retours

Champagne-Ardenne TGV - Nancy : 1 aller-retour

Champagne-Ardenne TGV - Strasbourg : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Strasbourg - Champagne-Ardenne TGV : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Metz - Champagne-Ardenne TGV : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Champagne-Ardenne TGV - Lorraine TGV : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Lorraine TGV - Champagne-Ardenne TGV : 2 trains dans ce sens

dans ce sens Champagne-Ardenne TGV - Meuse TGV : 2 trains dans ce sens

Les horaires des trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Champagne-Ardenne et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).