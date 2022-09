Grève du 29 septembre : à quelles perturbations s'attendre dans le Finistère ?

Ecoles, cantines et transports seront perturbés ce jeudi 29 septembre dans le Finistère. Les syndicats CGT, FSU et Solidaires appellent à une grève interprofessionnelle pour défendre le pouvoir d'achat, réclamer de meilleurs salaires et contre la future réforme des retraites.

Soyez prévoyant ce jeudi 29 septembre dans le Finistère. Ecoles, cantines et transports en communs seront perturbés en raison d'un appel à la grève national lancé par les syndicats CGT, FSU, Solidaires et des mouvements de jeunesse. Une mobilisation pour défendre le pouvoir d'achat, réclamer de meilleurs salaires et contre la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement. A quoi s'attendre aujourd'hui dans le Finistère ?

Dans les écoles

Dans les écoles d'abord, il n'y aura pas de cantine, ni garderie, ni périscolaire dans la grande majorité des établissements du département. A Brest, sur les 65 écoles publiques de la ville, seulement quatre ne seront pas perturbées. Les familles sont invitées à se renseigner sur le site internet de la ville pour le détail des perturbations. Même chose pour les crèches et les haltes garderies. Voilà pour le mouvement de grève des personnels de la collectivité territoriale.

Pour ce qui concerne le mouvement de grève des personnels de l'Education nationale, un service minimum sera assuré pour les enfants des écoles maternelles dont les enseignants sont grévistes, dans les locaux du centre de loisirs municipal de Ménez-Paul situé 133 rue Hoche, dans la limite des places disponibles.

A Quimper, prévoyez des pique-niques pour les élèves de 23 écoles sur 35. Un service minimum d'accueil sera également mis en place dans les écoles où plus de 25% des enseignants sont grévistes, à condition d'être préalablement inscrit.

Des perturbations à prévoir aussi à Carhaix, où il n'y aura pas de cantine, sauf dans les écoles élémentaires, mais pas dans toutes les classes. Si les écoles maternelles de Huella et de Kerven seront ouvertes ce jeudi, il n'y aura ni cantine ni garderie. L’école Diwan sera ouverte et seul le service de garderie du matin y sera assuré. L’école élémentaire de Persivien sera ouverte et les services de garderie et de restauration y seront assurés. À l’école élémentaire du boulevard de la République, seules deux classes, les CP-CE2 et CE1 monolingue, seront ouvertes. Et la cantine et la garderie seront assurées pour ces deux classes.

Dans les transports

Le trafic des TER sera le plus perturbé ce jeudi avec 6 trains sur 10. Breizh Go anticipe les perturbations horaire par horaire et en fonction des lignes. Mieux vaut aller consulter sur son site internet les trains ou bus supprimés.

Le trafic Intercités sera également le plus impacté avec seulement 1 train sur 2 prévus ce jeudi. En revanche, la circulation des TGV et des lignes internationales est annoncée quasi-normale. Le TGV Atlantique et la liaison France-Espagne seront les plus perturbés.

En ville, à Brest, les lignes de bus 12, 13, 14 et 23, la ligne de la base navale, seront impactées. A Quimper, dix lignes de bus seront perturbées. Les détails sont à retrouver sur le site internet du réseau QUB.

