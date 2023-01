Grève du 31 janvier en Gironde : quelles perturbations prévoir dans les transports ?

La nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 31 janvier va entraîner des perturbations dans les transports en Gironde. La SNCF prévoit une circulation des trains "très fortement perturbée". Dans les transports en commun de la métropole bordelaise, il y aura moins de trams en circulation. Et certaines lignes de bus ne sortiront pas du dépôt. Le préavis de grève court du lundi 30 janvier à 19 heures et ce jusqu'au 1er février à 6 heures.

2 TER sur 10 en moyenne

La grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivi à la SNCF. Le trafic sera "fortement perturbé" avec en moyenne 1 train sur 3 pour les TGV et Ouigo. Sur l'axe Atlantique, seul 1 train sur 4 circulera.

Le trafic régional des TER sera également "très fortement perturbé" avec 2 trains sur 10 en moyenne en Nouvelle-Aquitaine comme dans toutes les régions.

La circulation des intercités sera aussi particulièrement impactée, sans aucune circulation de train à l'exception d'un seul aller-retour sur Bordeaux-Marseille, Paris-Clermont et Paris-Limoges-Toulouse.

"SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce mardi, et de privilégier le télétravail", écrit l'entreprise dans son communiqué.

Moins de tram à Bordeaux Métropole

Le trafic s’annonce aussi "perturbé" dans les transports en commun de la métropole bordelaise . La direction de TBM annonce que "16% des agents se sont déclarés grévistes".

Pour les tramways, la circulation sera normale sur la ligne A mais en revanche, sur les trois autres lignes, B, C et D la fréquence de passage sera allongée avec une rame toutes les 7 mn 30… Et jusqu’à un quart d’heure d’attente dans certaines stations comme Pessac Centre, Parc Expo ou Cantinolle (liste complète ci-dessous).

Côté bus, une dizaine de lignes resteront au dépôt. La 20, la 26, la 39 ou encore la liane 12 qui relie en temps normal l’hippodrome d’Eyzines et le Palais de Justice de Bordeaux. Cependant, la desserte du stade Matmut Atlantique pour le match Bordeaux – Havre demain soir sera bien assurée.

Les prévisions de trafic sur les lignes de tramway

Tram A : circulation normale

Tram B : fréquence 7min30 (15 min sur France Alouette, Pessac centre et Berges de Garonne)

Tram C : fréquence 7min30 (15 min sur Parc Expos, Gare de Blanquefort, Pyrénées)

Tram D : fréquence 7min30 (15 min sur Cantinolle)

Les lignes de bus qui ne circuleront pas ce mardi 31 janvier

Lianes : 12