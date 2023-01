Grève du 31 janvier : les prévisions pour la journée de mardi dans les transports en Île-de-France

Le trafic sera très perturbé ce mardi 31 janvier dans les métros et RER en Île-de-France.

Le ministre des transports Clément Beaune avait prédit “une journée difficile voire très difficile”. C’est plutôt la deuxième option qui a été retenue. D’après les prévisions de trafic publiées ce dimanche sur le site de la RATP, le trafic sera “très perturbé” sur les métros. Légèrement perturbé sur les bus et tramways.

Métro : la ligne 3bis interrompue, 7 lignes partiellement fermées

Ligne 1 : trafic normal

Ligne 2 : 1 train sur 2, de 5h30 à 20h.

Ligne 3 : circulation uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30) : ouverture partielle : de Pont de Levallois – Bécon à Havre – Caumartin, 1 train sur 4

Ligne 3 bis : Trafic interrompu sur la ligne

Ligne 4 : 1 train sur 2 aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses avec risque de saturation.

Ligne 5 : circulation uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30). Ouverture partielle : de Bobigny – Pablo Picasso à Gare du Nord, 1 train sur 3.

Ligne 6 : ouverture partielle et uniquement aux heures de pointe élargies (6h30- 9h30 et 15h30-19h30) : de Nation à Denfert-Rochereau, 1 train sur 3.

Ligne 7 : circulation uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30) :1 train sur 3.

Ligne 7 bis : circulation uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30) :1 train sur 3.

Ligne 8 : circulation uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30). Ouverture partielle : de Créteil – Pointe du Lac à Reuilly – Diderot, 1 train sur 3

Ligne 9 : circulation uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30) :1 train sur 2.

Ligne 10 : Circulation uniquement le matin : 1 train sur 3. Les horaires de circulation seront précisés demain.

Ligne 11 : circulation uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30). Ouverture partielle : de Belleville à Mairie des Lilas, 1 train sur 3 le matin et 1 train sur 5 l’après-midi.

Ligne 12 : circulation uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30) :1 train sur 4.

Ligne 13 : circulation uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30).Ouverture partielle : de Saint-Denis Université / Les Courtilles à Invalides, 1 train sur 3.

Ligne 14 : trafic normal sur la ligne avec risque de saturation. En raison des travaux liés au prolongement, elle sera fermée à 22h.

RER : trafic très perturbé

RER A : en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Les horaires des premiers et derniers départs seront précisés ce lundi. Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture.

RER B : en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Les horaires des premiers et derniers départs seront précisés ce lundi. Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. Interconnexion interrompue à Gare du Nord

Bus : trafic légèrement perturbé :

En moyenne 8 bus sur 10 circuleront sur l’ensemble du réseau. Une information précise sera faite ce lundi. Trafic normal sur le réseau Noctilien.

Tramway : trafic légèrement perturbé

En moyenne, 8 tramways sur 10 circuleront sur l’ensemble du réseau. Une information précise sera faite ce lundi.

SNCF : prévisions à venir très prochainement.