Le trafic des trains sera perturbé à partir du mercredi 4 décembre, 17h et toute la journée du 5 décembre 2019 dans la Marne et les Ardennes. L'appel à la grève contre la réforme des retraites devrait être très suivi à la SNCF.

Grève du 5 décembre : les prévisions de la SNCF dans la Marne et les Ardennes

Reims, France

Dans la Marne comme dans les Ardennes, le trafic des trains sera très perturbé dès le mercredi 4 décembre 17h et toute la journée du jeudi 5 décembre en raison du mouvement de grève interprofessionnel contre la réforme des retraites.

Un aller-retour TGV entre Paris et Reims dans la journée

Quelques cars de substitution sur certains axes (non précisés)

Pas de Ouigo, pas de TER

Réservations bloquées

La SNCF a bloqué les réservations de trains depuis la semaine dernière et elle invite ses clients à se renseigner plus précisément sur les trains en circulation sur son site internet ou par téléphone au 0805 90 36 35 pour les grandes lignes et au 0805 415 415 pour les TER Grand Est. Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.