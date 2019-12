Grève du 5 décembre : les prévisions de la SNCF dans les Hauts-de-France

Lille, France

Dans les Hauts de France, le trafic des TER comme des TGV, des Thalys et des Eurostars sera très perturbé dès le mercredi 4 décembre 17h et le jeudi 5 décembre en raison du mouvement de grève interprofessionnel contre la réforme des retraites. Dans la Somme, le trafic des TER est quasi nul. Comptez seulement 2 allers - retours Amiens - Paris : départs d'Amiens à 6 h 38 et 16 h 23/départ de Paris à 9 h 07 et 18 h 04. Dans l'Oise deux allers - retours sont prévus également entre Beauvais- Paris et Paris-Creil. Des cars de substitution doivent être mis en place.

TER : 1 train sur 100 en circulation

TGV : 1 trains sur 6 en circulation (axe Nord)

Eurostar : 1 train sur 2

Thalys : 2 trains sur 3

Le vice-président de la région en charge des transports, Franck Dhersin, avait annoncé dès la semaine dernière qu'aucun train ne devrait circuler jeudi. Des cars de substitution (70) sont mis en place dans la région et pour ce qui est des trains transfrontaliers (vers Tournai et Courtrai), le trafic est quasi normal.

Les prévisions de trafic SNCF dans les Hauts-de-France pour la journée du 5 décembre 2019. © Radio France - Eric Turpin

Réservations bloquées

La SNCF a bloqué les réservations de trains depuis la semaine dernière et elle invite ses clients à se renseigner plus précisément sur les trains en circulation sur son site internet. Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.