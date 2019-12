Grève du 5 décembre à la SNCF : les prévisions de trafic

Jeudi noir dans les transports à la SNCF. La compagnie ferroviaire ne pourra assurer, journée de grèves contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, que 10% du trafic ferroviaire en raison d'une "mobilisation extrêmement forte" des cheminots.

"Nous allons réussir à ne faire rouler qu'environ 10% des trains habituels sur une journée type", a déclaré Anne Ogier, porte-parole du groupe SNCF ce mardi lors d'une conférence de presse en vue de la journée du jeudi 5 décembre.

Les perturbations pourraient même commencer dès la veille au soir, ce mercredi, sur certaines lignes.

Ces perturbations sont plus importantes qu'au plus fort de la grande grève contre la réforme ferroviaire au printemps en 2018.

Seulement 10% des Transiliens

Le trafic des Transiliens sera assuré pour "à peu près 10% des trains" en moyenne dit la SNCF, "essentiellement concentrés aux heures de pointe".

En région parisienne, la SNCF prévoit un Transilien (RER, trains de banlieue) sur dix,. Un train Intercités sur dix devrait rouler, tandis que le trafic international sera "très perturbé", selon la direction.

Pour le RER B en direction du nord de Paris, "on aura 4 trains par heure en heure de pointe, deux en heure creuse". Pour les autres lignes, "uniquement en heure de pointe, entre une et quatre circulation par heure" et pas pour toutes les branches.

TER et Intercités, trafic quasi nul

Du côté des TER, seuls 3% des trains circuleront à travers toute la France.

Le trafic sera quasiment nul en Bretagne et en Occitanie.

"Partout où c'est possible, nous allons faire circuler des bus de substitution" qui pourront "assurer 23% des liaisons habituelles".

Pour les Intercités, le trafic est quasi nul. Il y aura un aller-retour assuré dans la journée sur les lignes Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Brive, et deux sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.

1 TVG sur 10 roulera

Un TGV sur dix circulera sur l'ensemble du territoire.

Ce sont les axes Atlantique et Sud-Est qui seront les plus touchés, avec un train sur dix seulement en circulation. Il y aura un TGV sur six assuré sur les axes Est, Nord et pour les Ouigo. Aucun TGV intersecteurs (province-province) ne roulera.

Pour les Ouigo : il faut compter un aller-retour vers Marseille, vers Bordeaux et vers Strasbourg.

Trafic internationale perturbé

Concernant le trafic international, il sera également très perturbé :

1 train sur 2 circulera sur la ligne Eurostar

2 trains sur 3 sur le Thalys

un aller-retour pour le TGV Lyria

Il n'y aura aucune circulation entre la France et l'Italie, la France et l'Allemagne et la France et l'Espagne.

Billets remboursables et réservations bloquées

Les voyageurs munis de billets de TGV Inoui, Ouigo, Intercités pourront demander un échange ou un remboursement "sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables".

La SNCF a bloqué les réservations de trains depuis la semaine dernière et elle invite ses clients à se renseigner plus précisément sur les trains en circulation sur son site internet.

Selon la compagnie ferroviaire, "200 000 clients ont été contactés pour leur annoncer la suppression de leur train la semaine dernière" et les ventes des TGV "du 5 au 8 décembre ont été fermées".

Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.