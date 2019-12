Grève du 5 décembre : aucun train dans la Manche

La grève interprofessionnelle du jeudi 5 décembre sera très suivie à la SNCF. La direction régionale de la compagnie ferroviaire annonce ce mardi soir qu'aucun train ne circulera dans le Calvados, la Manche et l'Orne. Découvrez les prévisions de circulation.

Un jeudi noir en prévision ce 5 décembre à la SNCF. La grève interprofessionnelle sera très suivie au sein de la compagnie ferroviaire. Le trafic en Normandie sera fortement perturbé. Ainsi, aucun train ne circulera dans l'ex-Basse-Normandie ce jeudi. La SNCF met en place une soixantaine de bus de substitution pour relier les grandes villes régionales. Mais il est conseillé aux voyageurs de reporter leur déplacements. Aucun trajet reliant la Normandie vers Paris ne sera réalisé par la SNCF. Seuls 4 trains rouleront entre Rouen et Le Havre.

Pas de train dans le Calvados, la Manche et l'Orne

Un plan de transport par bus est mis en place pour permettre aux Normands qui sont dans l'obligation de circuler, ce jeudi, de pouvoir le faire. Une 60e de cars ont été positionnés pour assurer des rotations sur les principales lignes dont dans la Manche :

Cherbourg - Caen (Départ à 10h55) (Retour : 14h40 et 19h35)

Granville - Argentan ((Départ 6h30) (Retour : 19h30)

La SNCF va mobiliser une vingtaine d'agent informateur dans les plus grandes gares de la région. Certaines pourraient être purement et simplement fermées si le personnel manque. La compagnie ferroviaire a informé ses voyageurs habituels par SMS et mails (14 000 envois ont été effectués ce mardi). A partir de jeudi, les prévisions de circulation seront précisées la veille à 17 heures. Elles sont affichées en gare. La SNCF s'attend à ce que son réseau soit perturbé jusqu'à lundi. Pour s'informer :