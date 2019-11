Grève du 5 décembre : la RATP propose des solutions alternatives aux voyageurs

La RATP prévoit un trafic très perturbé, jeudi 5 décembre 2019. Le préavis de grève de l'ensemble des syndicats représentatifs devraient être très suivi. Pour aider les voyageurs à se déplacer et à travailler ce jour-là? La RATP a signé des partenariats et propose des solutions alternatives.

Paris, Île-de-France, France

Comment se déplacer à Paris et en Ile-de-France le 5 décembre 2019 alors que la grève dans les transports s'annonce massive ? La question est dans tous les esprits.

La RATP, qui pense que la grève contre la réforme des retraites va être très suivie, prend les devants pour aider les voyageurs. Elle "prévoit un trafic fortement perturbé sur l'ensemble de son réseau à partir du jeudi 5 décembre". Dans un communiqué, elle précise qu'elle donnera les prévisions de trafic pour le métro, dès le mardi 3 décembre à 17h00.

De leurs côtés, les infos trafic pour les RER et les Transiliens seront disponibles sur la page du Transilien.

La RATP a décidé de se mobiliser pour aider les voyageurs à se déplacer malgré la grève. Elle a passé plusieurs partenariats pour pouvoir proposer "des solutions de mobilité et de services complémentaires". Elle a aussi décidé de mettre le paquet sur l'information voyageur.

Un plan d'information voyageur important

Des informations précises seront relayées sur ratp.fr avec une page dédiée, sur les comptes twitter des lignes, par SMS et emailing. Dans les stations, les informations seront publiées sur les écrans. Il y aura aussi des messages sonores en français et en anglais dans les gares.

Dès vendredi 29 novembre, il y aura des spots radio et dès le 2 décembre des encarts seront publiés dans les journaux.

Le 3 décembre, 100.000 flyers seront distribués sur le réseau et dans les offices du tourisme.

La RATP s'est aussi tournée vers les Chambres de Commerce et d'Industrie et les grandes entreprises pour qu'elles donnent l'information à leurs salariés et qu'elles facilitent le télétravail.

Les partenariats de la RATP pour faciliter la vie des voyageurs pendant la grève

La RATP a signé plusieurs partenariats pour offrir des services à tous ceux qui vont être touchés par la grève. Le détail des offres est disponible sur la page dédiée du site de la RATP.

Une autre façon de se déplacer le 5 décembre

- Covoiturage (offert par Ile-de-France Mobilités) : KLAXIT, BLABLALINES

- Auto partage : COMMUNAUTO, GETAROUND, UBEEQO

- VTC : KAPTEN, MARCEL, HEETCH, SUPERSHUTTLE

- Taxi : FELIXCITYBIRD, TAKO

- Voitures en free-floating : FREE2MOVE, SHARENOW

- Vélos en free-floating : VELIB, JUMP, ZOOV

- Scooters électriques en free-floating : CITYSCOOT

- Trottinettes en free-floating : LIME, DOTT, VOI, CIRC -

Parkings : ZENPARK, ONEPARK, ECTOR

D'autres services

- Coworking : NEO NOMADE et WOJO

- Transport de bagages / Consignes : EELWAY et NANNYBAG

- CYCLOFIX (service de réparation de vélo),

- COCOLIS (acheminement de paquets entre particuliers),

- GEOVELO (application de recherche d’itinéraires vélos),

- R-PUR (fabricant français de masques anti-pollution).