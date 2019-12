Grève du 5 décembre : le trafic des bus perturbé à Belfort et Montbéliard

Belfort, France

Quelle sera l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites jeudi dans le Nord Franche-Comté ? Il faut s'attendre en tout cas à des perturbations sur les réseaux de bus. Voici les prévisions de trafic communiquées par Optymo, à Belfort, et Evolity, à Montbéliard.

Les prévisions à Evolity

Des perturbations sont à prévoir sur l'ensemble du réseau Evolity ce jeudi 5 décembre. Les lignes THNS 1, 2 et 3 ainsi que les lignes A,B,C,D et E seront impactées. Les lignes THNS 4 et F effectueront leur terminus à l'arrêt Gros Pierrons à partir de 13h30. Les lignes G, H, N, X et Z circuleront normalement tout au long de la journée.

En raison de la manifestation prévue à 14h Place du Champ de Foire à Montbéliard, les bus s'arrêteront complètement de circuler à partir de 13h30, ce jeudi. Il est envisagé une reprise partielle du trafic à la fin du rassemblement. Vous pourrez suivre l'évolution de la situation en temps réel sur le site internet d'Evolity.

Les prévisions à Optymo

Du côté d'Optymo à Belfort, certains trajets ne pourront pas être assurés. Les lignes 1 et 2 seront perturbées en soirée, les lignes 4 et 5 seront perturbées l’après midi. La ligne 3 ne devrait pas être impactée, les bus du réseau suburbain et les transports scolaires devraient circuler normalement.

En raison de la manifestation prévue à 10h à la Maison du Peuple de Belfort, le trafic sera perturbé et des déviations seront mises en place. Des retards sont également à prévoir sur les lignes 3, 21 et 22 en raison des rassemblements de gilets jaunes aux ronds-points de la ZAC des Prés à Andelnans et aux Errues.

