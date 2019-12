Grève du 5 décembre : les perturbations dans les transports dans la Loire

Loire, France

Dans la Loire, comme au niveau national, l'appel à la grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivi. Dans l'agglomération de Saint-Étienne, les transports seront fortement perturbés ce jeudi 5 décembre.

La STAS très perturbée

Peu ou pas de bus, des tramways au ralenti, une dizaine de lignes de bus ne circulant pas.... Il faudra anticiper pour circuler en transports en commun, ce jeudi 5 décembre, dans l'agglo de Saint-Étienne.

Les tramways T1, T2, T3

Les lignes de tramways T1, T2 et T3 seront perturbées : comptez un tram toutes les 8 minutes pour la ligne T1, mais un tram toutes les 16 min seulement pour les lignes T2 et T3. Sans compter les rames qui seront bloquées par les manifestations.

Les lignes Métropoles

Les lignes Métropoles M1, M3, M4, M6, M7 et M9 seront perturbées. Les lignes Métropole M2 et M5 circuleront normalement.

Les bus du bassin stéphanois et Forez

Les lignes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 37, 40, 41, 45, 58 et 59 seront perturbées. Les lignes 42, 43, 44 et 57 et les lignes de soirée S1, S3, S6, S7 et S9 ne circuleront pas. Toutes les autres lignes circuleront normalement

Les bus du bassin du Gier

Un train sur dix au niveau national

Au niveau national, on sait d'ores et déjà que le trafic sera presque à l'arrêt. Seulement 10% des trains vont rouler : un TGV sur dix sera en circulation. Il faut compter selon la direction de la SNCF sur "deux à trois allers-retours" Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Montpellier et Paris-Besançon, "six allers-retours" entre Paris-Lille et seulement un aller-retour Paris-Strasbourg, Paris-Nancy, Paris-Metz, ou Paris-Reims. Ça se complique encore plus côté TER où seulement 3% des Trains Express Régionaux vont circuler.