Grève du 5 décembre : les perturbations dans les transports en commun en Seine-Maritime et dans l'Eure

Rouen, France

Quelle sera la mobilisation contre la réforme des retraites ? Elle s'annonce très suivie en Normandie, notamment dans l'Education - le taux de grévistes attendu dans les écoles en Normandie est de 58 % -, les hôpitaux, chez les policiers, les avocats ou encore sur les rails puisque seuls quatre trains circuleront en Normandie. La SNCF annonce 90% de grévistes parmi son personnel roulant. D'importantes perturbations sont aussi à prévoir dans les transports routiers.

Rouen

A Rouen, il y aura moins de bus et de métro en circulation donc plus d'attente. Il devrait par exemple y avoir jusqu'à 50 minutes de retard sur la ligne 13. Certaines lignes ne fonctionneront pas du tout : la 22, la 40 et la 41. Et la plupart des autres lignes du réseau Astuce devraient s'arrêter vers 19 heures-19 h 30.

"Les lignes de taxis collectifs, les lignes exploitées par Cars Hangard (201 à 214 et 220 à 229) et le service de Filo'r ne sont pas concernés par cette grève", précise le réseau astuce.

Les prévisions à Rouen sont à retrouver ici.

Le Havre

Le trafic sera aussi perturbé au Havre. D'après les prévisions de Lia, les tramway devraient circuler de 4 heures à minuit mais les bus seulement entre 6 heures et 19 heures. Et là aussi, il y aura moins de véhicules en circulation et donc plus de temps d'attente.

Les prévisions au Havre sont à retrouver ici.

Dieppe

Des perturbations sont donc à prévoir sur les lignes du réseau DEEP MOB à Dieppe. De nombreux départs ne seront pas assurés. Le service TAD n'est pas concerné par cette grève mais "des retards sont à prévoir en raison des aléas de circulation", prévient Stradibus.

Les prévisions à Dieppe sont à retrouver ici.

Evreux

A Evreux, le réseau urbain devrait fonctionner normalement entre 5 h 45 et midi puis sera suspendu jusqu'à 17 heures. Le service reprendra ensuite en fonction de l'évolution du mouvement. Mais la T9 et SamBus ne circuleront pas de toute la journée.

Les prévisions à Evreux sont à retrouver ici.

Cars scolaires et lignes régulières

Des perturbations sont aussi à prévoir pour les cars et les cars scolaires sur toute la Normandie. Les cars Périer annoncent par exemple que les transports scolaires et les lignes régulières des secteurs de Notre-Dame-de-Gravenchon, Bolbec et Saint-Romain à destination des établissements scolaires du Havre, Lillebonne, Bolbec vont être "sérieusement perturbés voire supprimés".

Les prévisions de circulation des cars en Normandie sont à retrouver ici et des cars scolaires ici.

Toutes ces prévisions pourront évidemment évoluer en fonction de la mobilisation.