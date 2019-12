Grève du 5 décembre : les perturbations sur le réseau des bus en Bretagne

Ce jeudi 5 décembre, lors de la journée de grève contre la réforme des retraites, le trafic des bus sera perturbé dans plusieurs villes bretonnes : Rennes, Saint-Malo, Quimper et Lorient. Le trafic sera normal en revanche à Brest, Vannes et Vitré, sauf sur les trajets des manifestations.

Région Bretagne, France

Dans la métropole rennaise :

Le métro circule normalement, ainsi que les navettes Transmusicales, mais sur l'ensemble du réseau des bus du STAR, le trafic sera perturbé, avec un niveau d'offres en baisse de 40%. Aucun bus ne circulera sur les lignes : 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 41 - 150 - 153 - 157 - 159 - 203 - 207 - Ker Lann Express. Plusieurs autres lignes seront perturbées. Attention, des modifications d'itinéraire peuvent intervenir en raison de l'appel à manifester à partir de 10h30 Esplanade de Gaulle.

A Saint-Malo :

Les lignes régulières du réseau MAT 9, 11 et 13 seront perturbées. Les services scolaires seront également réduits - Renseignements au Guichet Gare TGV 02 99 40 19 22.

A Vitré :

Aucune perturbation sur le réseau des bus. Une manifestation est prévue à Vitré en fin de journée à 17h.

A Saint-Brieuc :

Le réseau TUB fonctionnera normalement. En revanche, le réseau Tibus dans les Côtes d'Armor sera perturbé sur certaines lignes : 1, 5, 6, 8, 25, 25, 27, 31. Des circuits de transports scolaires sont également impactés.

A Vannes :

Le trafic du réseau Vit'Obus fonctionnera normalement ce jeudi. Mais attention, les itinéraires de certains bus pourront être modifiés en raison des manifestations prévues en centre-ville. Un défilé est prévu à partir de 10h30 en centre ville.

A Lorient :

Le transport scolaire, ainsi que le transport des entreprise, des bateaux, et des personnes à mobilité réduites est assuré. En revanche, des perturbations sont à prévoir sur les lignes régulières. Les perturbations seront mises en ligne sur le site internet de CTRL ce mercredi, et un standard est ouvert dès 7 heures ce jeudi pour aider les usagers (02 97 21 28 29)

A Quimper :

On décompte 15% de grévistes parmi les 145 salariés de QUB. Ce jeudi 5 décembre 2019, plus de 80% des courses sont assurées, mais il faut prévoir quelques bus supprimés. La navette QUB City, (une navette gratuite et électrique toutes les 20 minutes dans le centre-ville) n'est pas maintenue. Et il faut évidemment prévoir des perturbations supplémentaires dans le centre-ville avec les manifestations. Les lignes majeures fonctionneront en demi-lignes, pour éviter ce secteur difficile. Ce dispositif devrait permettre d’assurer un bus aux 20 minutes sur les lignes majeures A et B sur la journée.

A Brest

Seuls 5% des conducteurs bus et tram à Brest seront grévistes ce jeudi. 100% du service sera assuré selon le service communication de Bibus. Cependant, en raison des différentes manifestations prévues sur la métropole, de fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau. Entre 10h45 et 13h00, la ligne du tram sera interrompue entre les stations Château et Jaurès (centre-ville)