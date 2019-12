Grève du 5 décembre : les prévisions de la SNCF dans l'Yonne et en Bourgogne-Franche-Comté

Dijon, France

En Bourgogne-Franche-Comte, comme au niveau national, l'appel à la grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivi.

En Bourgogne-Franche-Comté, des perturbations dès le 4 décembre

Dans notre région, la grève aura des effets dès mercredi 4 décembre au soir, avec quelques "légères perturbations sur les TER à partir de 19h00", en revanche "le trafic des TGV est quasi normal" annonce la SNCF dans un communiqué ce mardi soir.

Quatre aller-retour en TGV seulement le 5 décembre

En revanche, le trafic sera fortement perturbé dans notre région Bourgogne – Franche - Comté ce jeudi, il n'y aura que quatre aller-retour en TGV le jeudi, un seul aller-retour d'Intercités, entre Paris et Clermont (via Nevers) et onze aller-retour en TER. La SNCf précise que "la circulation sur le reste des axes régionaux se fera par cars (entre 1 et 5 A/R selon les axes)" et ajoute que "100 bus supplémentaires ont été mis en place par rapport à l’offre classique".

TGV

2 aller-retour Macon Loché TGV /Le Creusot TGV <>Paris

2 aller-retour Besançon/Dijon <> Paris

Intercités :

Un aller-retour Paris Clermont (via Nevers)

TER :

4 aller-retour Dijon <> Macon,

3 aller-retour Dijon <> Montbard,

4 aller-retour Dijon <> Besançon.

Enfin, il n'y aura aucune circulation (ni bus ni train) sur l’axe Besançon TGV – Besançon Viotte, et l’axe Dijon – Nevers – Tours.

Un train sur dix au niveau national

Au niveau national, on sait d'ores et déjà que le trafic sera presque à l'arrêt. Seulement 10% des trains vont rouler : un TGV sur dix sera en circulation. Il faut compter selon la direction de la SNCF sur "deux à trois allers-retours" Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Montpellier et Paris-Besançon, "six allers-retours" entre Paris-Lille et seulement un aller-retour Paris-Strasbourg, Paris-Nancy, Paris-Metz, ou Paris-Reims. Ça se complique encore plus côté TER où seulement 3% des Trains Express Régionaux vont circuler.