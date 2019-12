Grève du 5 décembre : SNCF, bus et tram Divia... les perturbations dans les transports à Dijon et en Côte-d'Or

Dijon, France

Le trafic sera fortement perturbé en Côte-d'Or, à la SNCF comme sur le réseau de transport Divia à Dijon ce jeudi 5 décembre. L'appel à la grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivi en Côte-d'Or, comme au niveau national.

À Dijon, le réseau Divia fortement perturbé

Le réseau de bus et de tram dijonnais sera très touché par la grève du jeudi 05 décembre. D'après les informations données ce mardi soir, les tramways fonctionneront au ralenti : un tram toutes les 15 minutes de 5h30 à 20h30, au lieu d'un toutes les 4 à 7 minutes.

Dans les bus, aucun bus ne circulera après 20h00 et en journée, les bus passeront toutes les demi-heures environ, quand ils passeront. (voir notre liste complète des lignes ci-dessous).

Horaires de circulation des lignes de bus à Dijon

L3 30 min

L6 30 min

L4 45 min matin / 35 min après-midi

L7 50 min

L5 25 min

B14 75 min

B15 75 min

B11 40 min

B16 80 min

B12 50 min

B13 70 min

F42 50 min

Ne circulent pas du tout : les lignes B10, B18 et Corol.

Fonctionnent normalement : Bus Class - Pleine Lune - City - B17, 19, 20, 21, 22 – P30, 31, 33 F40, 41 - Express – DiviAccès

À la SNCF, seulement un train sur dix

Légères perturbations dès le 4 décembre

Du côté de la SNCF, en Côte-d'Or, la grève aura des effets dès mercredi 4 décembre au soir, avec quelques "légères perturbations en Bourgogne Franche Comté de TER à partir de 19h00".

Fortes perturbations régionales le 5 décembre

En Bourgogne – Franche - Comté, il n'y aura que quatre aller-retour en TGV le jeudi, un seul aller-retour d'Intercités, entre Paris et Clermont (via Nevers) et onze aller-retour en TER. La SNCf précise que "la circulation sur le reste des axes régionaux se fera par cars (entre 1 et 5 A/R selon les axes)" et ajoute que "100 bus supplémentaires ont été mis en place par rapport à l’offre classique".

TGV

2 aller-retour Macon Loché TGV /Le Creusot TGV <>Paris

2 aller-retour Besançon/Dijon <> Paris

Intercités :

Un aller-retour Paris Clermont (via Nevers)

TER :

4 aller-retour Dijon <> Macon,

3 aller-retour Dijon <> Montbard,

4 aller-retour Dijon <> Besançon.

Enfin, il n'y aura aucune circulation (ni bus ni train) sur l’axe Besançon TGV – Besançon Viotte, et l’axe Dijon – Nevers – Tours.

Un train sur dix au niveau national

Au niveau national, on sait d'ores et déjà que le trafic sera presque à l'arrêt. Seulement 10% des trains vont rouler : un TGV sur dix sera en circulation. Il faut compter selon la direction de la SNCF sur "deux à trois allers-retours" Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Montpellier et Paris-Besançon, "six allers-retours" entre Paris-Lille et seulement un aller-retour Paris-Strasbourg, Paris-Nancy, Paris-Metz, ou Paris-Reims. Ça se complique encore plus côté TER où seulement 3% des Trains Express Régionaux vont circuler.