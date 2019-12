Grève du 5 décembre : les transports en commun fortement perturbés dans le Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais, France

SNCF, bus, avions : la grève interprofessionnelle de jeudi contre la réforme des retraites va créer de nombreuses perturbations dans le Nord-Pas-de-Calais ?

Les trains

Les premières perturbations à la SNCF sont attendues dès ce mercredi à 19h00. Au niveau national, 90% des trains sont annulés. Dans nos deux départements, ce sont surtout les TER qui seront touchés par le mouvement puisque quasiment aucun ne circulera jeudi. La SNCF met en place 70 cars de substitution.

Seul 1 TGV sur 6 fera le trajet entre Paris et Lille. Les autres trains à grande vitesse qui roulent à l'intérieur des départements ne circuleront pas de la journée notamment entre Lille et Arras. La SNCF prévoit également 1 Eurostar sur 2 et 2 Thalys sur 3.

Les transports en commun à Lille

Ilévia annonce que l'ensemble de la ligne 2 du métro - autrement dit la ligne rouge - ne circulera pas de la journée. La fréquence est ralentie sur la ligne 1 avec une rame toutes les 2 à 3 minutes. Les arrêts de tramway seront également moins distribués : toutes les 15 minutes en moyenne entre la Gare Lille Flandres et Croisé Laroche et toutes les 30 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing. Enfin le 1er départ s'effectuera à 6h10 et non 5h25 comme d'habitude.

Concernant les bus, les lignes 30, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, Z6 et MWR ne circuleront pas. Ce sera le cas également pour la Navette du Vieux Lille ; les Corolles 1, 2 et 3 ; les Citadines CITT, CIT5, CITL, C9, C10, C11 ainsi que pour la ligne scolaire 967. Aucune perturbation n'est en revanche à prévoir sur les lignes du réseau périurbain.

Les transports en commun ailleurs

À Douai, le réseau de bus Evéole ne prévoit aucun passage sur les lignes 5, 6, 8, 13 et 14 ainsi que pour la navette Binbin et plusieurs services scolaires et services spéciaux. Des perturbations sont à prévoir sur les lignes A, 2, 3 et 15. Le reste du réseau circulera normalement.

Sur le réseau Tadao, le trafic devrait être fortement perturbé à Béthune sur les lignes 18 à 28. La direction estime qu'environ 1/4 des services seront touchés ce jeudi.

À Valenciennes également la direction prévoit une forte mobilisation de ses salariés et prévient que le réseau Transvilles sera touché mais elle n'a pas encore fourni les prévisions détaillées.

À Boulogne-sur-Mer et à Calais, des perturbations sont à prévoir à la marge sur quelques lignes.

Les avions

Plusieurs vols au départ ou à destination de l’aéroport de Lesquin sont annulés. 7 vols Air France sont concernés mais d'autres perturbations restent possibles le jour même notamment en ce qui concerne les autres compagnies. Ne voleront pas :

Lille - Toulouse départ 6h50

Toulouse - Lille départ 10h40

Lille - Marseille départ 13h10

Marseille - Lille arrivée 17h05

Lille - Nantes départ 18h45

Nantes - Lille arrivée 21h45

Lyon - Lille arrivée 21h10

Le vol Lille - Lyon prévu le 6 décembre avec un départ à 6h35 est lui aussi annulé.

Les routiers

Des routiers prévoient plusieurs actions ce jeudi à Lesquin, Carvin-Lens, Saint-Omer et Calais. FO Transports indique qu'une opération escargot se déroulera à l'approche d'Arras.