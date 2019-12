La grève du 5 décembre aura des conséquences en Loire-Atlantique et en Vendée sur les transports en commun. Le trafic SNCF sera extrêmement perturbé et plusieurs ramassages scolaires ne seront pas assurés.

Grève du 5 décembre : les transports en commun qui roulent en Loire-Atlantique et en Vendée

A Nantes le service des tramways, chronobus et bus sera réduit (photo d'archives).

Nantes, France

Les prévisions de trafic pour la journée de grève nationale du 5 décembre sont publiées.

A la SNCF le trafic en France sera extrêmement perturbé avec en moyenne 1 TGV sur 10 et 1 TER sur 5. Seuls 10% des trains circuleront. Pour les TER c'est encore moins : 3% des trains rouleront mais 23% des liaisons habituelles seront assurées grâce à des bus de substitution

Il n'y aura que 2 TGV Paris-Nantes.

Les perturbations dans les autres réseaux de transports en commun en Loire-Atlantique et Vendée

Pour les lignes Aléop qui traversent les Pays de la Loire , de nombreux circuits scolaires sont supprimés notamment pour Pornic et le Pays de Retz; mais toutes les lignes régulières circulent normalement.

A Nantes la quasi totalité des lignes de tramway, chronobus et bus de la TAN fonctionnent comme un samedi et trois circuits scolaires ne sont pas assurés. A noter que le défilé des manifestants entraîne une modification du réseau dans le centre ville entre 10h et 14h30.

A Saint-Nazaire le service de la STRAN est réduit pour les lignes urbaines et pour la ligne à haut niveau de service HELYCE; elles fonctionnent en horaire du samedi. La ligne U1 qui va de la gare au Pré Hembert ne circule pas du tout. Pas de changement en revanche pour les circuits scolaires.

A la Roche-sur-Yon et aux Sables d'Olonne les réseaux Impulsyon et Oleane circulent normalement.