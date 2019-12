Grève du 5 décembre : opération escargot en cours sur la rocade de Toulouse

Une opération escargot est en cours depuis 6h30 sur la rocade de Toulouse (Haute-Garonne). La circulation est rendue encore plus compliquée que d'habitude.

Toulouse, France

La circulation est très compliquée ce jeudi sur la rocade de Toulouse, jour de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

Une opération escargot est en cours depuis 6h30. Elle est partie d'Empalot et les perturbations se concentrent désormais sur l'est toulousain, entre la Cité de l'espace et le péage Nord.

