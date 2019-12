Grève du 5 décembre : seulement 10% des Transiliens vont rouler, 11 lignes de métro fermées

Seuls 10% des transiliens vont rouler le 5 décembre et ce sera principalement aux heures de pointes a précisé Anne Ogier, porte-parole du groupe SNCF, lors d'une conférence de presse au siège de l'entreprise publique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Trafic normal avec risque de saturation en heure de pointe sur les lignes 1 et 14

Trafic très fortement perturbé : Ligne 9 : 1 train sur 4 entre Nation et Mairie de Montreuil uniquement en heures de pointe

Trafic interrompu sur les lignes : 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12, 13

la RATP indique dans un communiqué :

Afin de garantir un service minimum aux voyageurs aux heures de pointe (6h30- 9h30 et 17h-20h), l’entreprise a mis en place un plan transport concentrant les moyens humains sur les lignes structurantes du réseau (RER A et B, lignes 1, 4, 7, 9 et 14 du métro).