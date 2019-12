Grève du 5 décembre : 2 départs pour Le Mans/Paris le matin et un tram toutes les 18 minutes

Le Mans, France

Peu voire pas de train ce jeudi 5 décembre en Sarthe. La SNCF prévoit seulement sept trains entre Le Mans et Paris. Seulement 10% des trains en circulation au niveau national. Pour les TER, il y aura seulement une circulation sur cinq avec des trajets assurés essentiellement en car.

De fortes perturbations entre Le Mans et Paris sur le réseau ferroviaire

Pour partir du Mans et rejoindre la capitale, il y aura seulement deux départs le matin à 6h51 et 7h51. Le suivant sera à 15h25 et le dernier à 20h12, un train de nuit avec une correspondance en Blablabus qui vous fera un trajet de plus de huit heures.

Pour partir de Paris et arriver au Mans, il y aura trois départs à 10h00, 17h39, et 19h14.

Pour les TER, la SNCF prévoit une circulation sur cinq sur la région des Pays de la Loire. Pour Alençon/Le Mans, par exemple, deux départs sont prévus à 8h37 et 12h03.

Un tramway toutes les 18 minutes au Mans

Le réseau de la Sétram, les transports en commun de l'agglomération du Mans, sera également très perturbé ce jeudi.

Tramway :

T1 et T2 : horaires du dimanches et jours fériés, soit un tram toutes les 18 minutes avec quelques renforts.

Ligne T3 : horaires du samedi, un bus toutes les 12 minutes le matin et toutes les 9 minutes l’après-midi.

Bus :