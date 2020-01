Grève du 5 janvier : le trafic SNCF toujours perturbé en Bourgogne-Franche-Comté

Dijon - France

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera toujours "perturbée" sur l’ensemble du réseau ce dimanche 5 janvier 2019.

Trafic TGV

Bourgogne-Franche-Comté vers et depuis Paris

Le Creusot-Paris : 6 allers et 5 retours

Mâcon-Paris : 9 allers et 7 retours

Dijon-Paris : 8 allers et 8 retours

Montbard-Paris : 2 allers et 2 retours

Besançon-Paris : 4 allers et 5 retours

Dole-Paris : 3 allers et 2 retours

Belfort-Paris : 5 allers et 6 retours

Bourgogne-Franche-Comté vers et depuis le Sud, Grand-Est

Strasbourg-Marseille : 1 aller et 1 retour

Frankfurt-Marseille : 1 aller et 1 retour

Luxembourg-Montpellier : 1 aller et 1 retour

Intercités

Paris-Clermont (via Nevers) : 5 allers-retours

Trafic TER Bourgogne-Franche-Comté

5 train en circulation sur 10 en moyenne sur la région :

Axe Dijon <> Lyon via Chalon sur Saône : 3 allers et 2 retours

Axe Dijon <> Chalon sur Saône : 5 allers-retours

Axe Paris Gare de Lyon ou Paris Bercy <> Laroche Migennes : 9 allers-retours

Axe Laroche Migennes <> Auxerre : cars de substitution

Axe Laroche Migennes <> Dijon : 3 allers-retours

Axe Paris <> Dijon : 2 allers et 2 retours

Axe Paris <> Lyon via Dijon : 2 allers-retours

Axe Dijon <> Is-sur-Tille : 3 allers-retours

Axe Dijon <> Bourg-en-Bresse : 1 aller et cars de substitution de Dijon à Seurre

Axe Dijon <> Nevers : 3 allers et 4 retours

Axe Nevers <> Cosne-sur-Loire : cars de substitution

Axe Montchanin <> Chalon-sur-Saône : 1 aller-retour

Axe Montchanin <> Paray-le-Monial : 2 allers-retours et 1 retour

Axe Paray-le-Monial <> Lyon : cars de substitution

Axe Dijon <> Besançon : 9 allers-retours

Axe Besançon <> Belfort : 6 allers-retours

Axe Frasne <> Neuchatel : 3 allers-retours

Axe Dole <> Pontarlier : 1 aller-retour et cars de substitution

Axe Dole <> Saint-Claude : cars de substitution

Axe Besançon-Viotte <> Besançon TGV : circulation quasi normale

Axe Besançon <> Morteau <> La-Chaux-de-Fonds : 1 aller-retour

Axe Besançon <> Lons-le-Saunier : 2 allers et 1 retour

Axe Belfort <> Epinal via Vesoul : 2 allers-retours Belfort <> Vesoul et 2 allers-retours Belfort <> Epinal

Axe Belfort <> Meroux <> Delle : 18 allers-retours avec, selon les heures, un terminus à Meroux ou Delle

Des cars de substitution circuleront sur les axes :

Laroche <> Auxerre <> Avallon

Montchanin <> Etang

Chalon <> Montchanin <> Paray

Etang <> Autun

Nevers <> Cosne

Nevers <> Moulins-sur-Allier

Les Laumes <> Dijon <> Is-sur-Tille

Dijon <> Seurre

Paray <> Lyon

Dole <> Saint Claude

Dole <> Pontarlier

Belfort <> Vesoul <> Epinal

Besançon <> La-Chaux-de-Fonds

Besançon <> Lons-le-Saunier

Delle <> Belfort

Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l'Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté. Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains et cars du lendemain seront disponibles tous les jours à 17 heures sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.

"Forte amélioration du trafic TGV la semaine prochaine"

Selon la SNCF, "le trafic grande vitesse s’améliorera fortement dès lundi 6 janvier sur l’ensemble des destinations TGV, avec une moyenne de 3 TGV INOUI sur 4 assurés, le trafic sera normal sur Paris/Lille et Paris/Rennes, quasi normal sur Paris/Strasbourg, Paris/Lyon, Paris/Marseille et Paris/Bordeaux".

Tous les TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS disponibles à la vente jusqu’au 8 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente.